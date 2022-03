Giovane madre di 3 figli muore all’improvviso durante la festa di un matrimonio: “Era la luce della mia vita”

Chi era presente l’ha definita l’anima della festa. Prima che, all’improvviso, venisse a mancare: è una tragedia orribile quella avvenuta nel corso di un matrimonio. E ora il marito della donna chiede aiuto

“Aiutatemi a riportare il suo corpo a casa”. È il disperato appello del marito di una donna morta inaspettatamente durante un matrimonio celebrato a Carlow, nell’Irlanda del Nord. Madre di tre figli, la donna viveva infatti nel Regno Unito e aveva viaggiato per diverse ore allo scopo di prendere parte alla cerimonia. Niall, il consorte, è distrutto dal dolore e ha spiegato che ha lasciato senza una madre i figli Robyn, Darcy di quattro e tre anni e Sonnt di 22 mesi. “Era il sole della nostra vita”, ha detto l’uomo, sposato con Kirsty Connor da dieci anni spiegando a Belfast Live che quel matrimonio era la sua prima giornata fuori da tanto tempo. Prima di rivolgere un accorato appello per avere un aiuto nel riportare il corpo della moglie a casa. Secondo quanto riferito da chi era presente alla cerimonia e al successivo ricevimento di nozze, Kirsty era felice ed è stata l’anima della festa per tutta la serata.

LEGGI ANCHE =>> Tragedia durante un matrimonio: 13 donne perdono la vita precipitando in un pozzo

Avviata una raccolta fondi per riportare il corpo della donna a casa

“Ho sposato la mia bellissima moglie dieci anni fa e ho trascortso 16 anni fantastici con lei. Abbiamo avuto tre figli insieme, siamo venuti in Irlanda sabato 12 marzo per il matrimonio di mia cugina Kate – ha raccontato tra le lacrime il marito – Mia moglie è morta inaspettatamente quella notte. Dovevamo tornare a casa dai nostri bambini domenica mattina. Era la nostra prima serata fuori da così tanto tempo. Era la vita della festa quella notte, ma era il sole nella mia vita, tutti i giorni da 16 anni”. Ha aggiunto che, da vedovo e papà single, ora “ha bisogno di tutto l’aiuto che può ottenere”. “Kirsty è stata amata così tanto e ha toccato il cuore di così tante persone”, ha detto. La storia straziante ha toccato centinaia di persone, che finora hanno donato oltre 26.000 euro. Chi la conosceva ha detto: “Una bella ragazza, moglie e madre. Rivolgo i miei pensieri e le mie preghiere alla famiglia”. “Kirsty era bella dentro e fuori, una stella splendente, una ragazza così adorabile, l’go incontrata alla nostra tavola durante il ricevimento del matrimonio. È davvero un momento triste”.