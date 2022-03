“Sono quasi morta durante la procedura”. Modella canadese è stata operata per ottenere la “vagina più grande del mondo”

Una modella canadese di 26 anni ha speso oltre 250.000 dollari in chirurgia estetica negli ultimi anni. Sui social si fa chiamare Mary Magdalene.

La modella canadese Mary Magdalene (come si fa chiamare sui social) continua a far discutere. Da oltre 5 anni si sottopone a qualsiasi intervento chirurgico per ‘snaturare’ del tutto il suo corpo. Fin da quando ha 21 anni (oggi ne ha 26) ha il bisturi come suo ‘amico’ più fidato.

O forse no? Nell’ultimo intervento chirurgico ha rischiato anche di morire come da lei stessa ammesso. L’intervento chirurgico le ha fatto ottenere “la vagina più grassa del mondo”. Queste le sue parole a riguardo: “Sono quasi morta durante la procedura. Mi hanno dovuto fare due trasfusioni di sangue. Il dottore ha detto che stavo perdendo molto sangue e diventavo pallida. Pensava sarei morta. C’è questo aggeggio che ti succhia la vagina e poi la renda molto gonfia, e io volevo che l’effetto fosse permanente”.

Nonostante il rischio assoluto corso, la modella non intende fermarsi e si sottoporrà a un nuovo intervento di chirurgia estetica per ‘ingrossare’ ancora di più la sua vagina.

Modella canadese operata per ottenere la vagina più grande del mondo: “Non c’è nessuno come me”

Negli ultimi 5 anni la ragazza ha speso oltre 250.000 dollari per i vari interventi al suo corpo.

Oltre alla nuova operazione alla vagina, Mary Magdalene sta pensando anche a un intervento per ridurre gli alluci e per migliorare, quindi, l’estetica dei suoi piedi.

La ragazza non intende fermarsi. Infatti, lei guadagna enormi cifre in denaro grazie al suo corpo estremo. Su Onlyfans, per esempio, guadagna inviando ai suoi fan video e foto dei suoi piedi e delle su parti intime: “I miei fan mi pagano un sacco di soldi per via della mia chirurgia plastica estrema. Non c’è nessuno come me al mondo”.

La ragazza si è espressa in questi termini sulla sua nuova vagina: “Somiglia, da alcune angolazioni, ai testicoli degli uomini. Direi che è uno scroto al femminile. Continuerò a coltivarla e a ingrandirla. Farò delle iniezioni”.

Oltre alla vagina enorme, Mary Magdalene ha anche un seno e un sedere di dimensioni spropositate. Che dire… Follie moderne!