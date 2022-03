Ex fotomodella trovata morta nella propria abitazione: mistero sulla causa del decesso

Un ex modella di 53 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Venezia. Fra le ipotesi l’overdose o l’omicidio. Le forze dell’ordine stanno indagando.

Claudia Bernardi, una ex modella di 53 anni, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione a Venezia in località Calle Zotti. Le cause del decesso sono ancora ignote, ma le indagini sono orientate verso due piste: o l’omicidio della donna o la morte per overdose.

Il padre, allarmato perché la propria figlia non rispondeva al telefono, ha fatto scattare l’intervento della polizia e dei vigili del fuoco. Questi ultimi sono entrati nella casa della donna dopo la segnalazione, ma la donna era già priva di vita. Inutile qualsiasi tentativo di soccorso.

Sul corpo della donna sono stati rinvenuti lividi, ferite e un occhio nero. La porta non sembra essere stata forzata e, stando a quanto trapela, sarebbe stata chiusa dall’interno. I vigili del fuoco hanno segnalato la presenza di una finestra completamente spalancata.

Tragedia a Venezia: trovata morta in casa una ex modella di 53 anni. Quali sono le cause del decesso?

Nell’abitazione della donna, oltre ai pompieri e alla polizia, sono intervenuti anche i colleghi della scientifica per effettuare ogni rilievo, il magistrato e il medico legale.

La pista che si sta facendo largo nelle ultime ore è quella dell’overdose. La donna sarebbe scivolata in casa dopo la dose e avrebbe sbattuto la testa procurandosi i lividi, le ferite e il corpo mortale alla testa. L’autopsia sul cadavere della ex modella confermerà o meno l’ipotesi dell’overdose.

Resta viva, purtroppo, anche la pista relativa all’omicidio, ma non ci sarebbero al momento prove schiaccianti. La morte della donna, quindi, resta ancora avvolta nel mistero.

Pochi giorni fa la donna aveva scritto sui social: “La vita è viverla. Avanti sempre con cuore e testa”.

In passato la Bernardi aveva avuto una carriera da modella. In seguito, alcuni problemi di salute ne avevano offuscato il successo e la carriera.