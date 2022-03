Serie A, dove vedere la trentesima giornata di campionato in tv?

La trentesima giornata di Serie A al via stasera con due anticipi. Domenica pomeriggio il derby della capitale fra Roma e Lazio.

La trentesima giornata di Serie A prenderà il via stasera con due anticipi. Alle 18.45 il Sassuolo ospiterà lo Spezia al Mapei Stadium, mentre alle 21 il Genoa proverà a tornare al successo dopo tantissimi mesi di astinenza contro il Torino. Sabato alle 15 il Napoli proverà a battere l’Udinese per restare in lotta per lo scudetto. Alle 18 match fondamentale per l’Inter a San Siro contro la Fiorentina. Il Milan capolista scenderà in campo sabato sera alle 20.45 a Cagliari contro la formazione locale.

Domenica alle 12.30 importantissimo match in chiave salvezza fra Venezia e Sampdoria. Due i match in programma alle 15 in contemporanea. La Juventus, dopo l’eliminazione in Champions per mano del Villarreal, proverà a conquistare i tre punti in casa contro la Salernitana fanalino di coda. L’Empoli, invece, riceverà al Castellani il Verona. Alle 18, invece, è in programma il match clou di questo turno, cioè il derby della Capitale fra Roma e Lazio. La giornata si chiuderà alle 20.45 con la sfida fra il Bologna e l’Atalanta.

Serie A, trentesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Ecco la programmazione tv completa della trentesima giornata di Serie A: