Madeleine McCann, brutte notizie per i genitori: l’indagine è vicina alla definitiva conclusione?

L’indagine del Regno Unito sulla scomparsa di Madeleine McCann, avvenuta nel 2007 durante una vacanza in Portogallo con i suoi genitori, potrebbe essere vicina alla conclusione, a 11 anni dal suo avvio. L’operazione Grange, lanciata quattro anni dopo la scomparsa di Maddie da Scotland Yard, potrebbe concludersi entro la fine del 2022 secondo quanto emerso nelle ultime ore e questa decisione solle va dubbi sul fatto che il principale sospettato Christian Bruckner possa essere effettivamente accusato della sua scomparsa. “La fine della straga per l’Operazione Grande è ormai in vista – ha riportato una fonte del Sun – il lavoro del team dovrebbe essere completato entro l’autunno e al momento non ci sono piani per prolungare ulteriormente l’inchiesta”.

Anche se gli investigatori non continueranno a indagare attivamente, il fascicolo del caso potrebbe essere riaperto se ci fossero ulteriori scoperte. Ma il finanziamento disposto per l’operazione terminerà alla fine di marzo. Di recente è stata presentata al Ministero dell’Interno una richiesta per ulteriori fondi in modo da far durate l’operazione fino alla fine di settembre. Il costo dell’operazione ammonta a 13 milioni di sterline. Lo scorso anno, la commissaria uscente del Met, Dame Cressida Dick, ha detto che l’operazione Grange sarebbe continuata fino a quando non ci sarebbe stato più nulla da sondare. Negli ultimi anni la squadra di Grange è stata ridotta da 40 agenti a 4 detective che lavorano sotto l’ispettore capo del dipartimento Mark Cranwell.

L’interesse per il caso si è riacceso nel 2020 con l’indagine su Brueckner

L’interesse per il caso si è riacceso nel 2020 quando è emersa un’indagine della polizia tedesca su Brueckner. Il 45enne è dietro le sbarre per reati tra cui lo stupro nel 2005 di una vedova statunitense a Praia da Luz, dove Madeleine è scomparsa due anni dopo. I pubblici ministeri tedeschi hanno affermato di avere prove “concrete” contro di lui e che lui è il loro unico sospettato nel caso di Madeleine. Ma temono anche che Breuckner abbia commesso almeno altri cinque crimini sessuali, incluso lo stupro di una donna irlandese, che è stata aggredita nel suo appartamento portoghese nel 2004.