Marc Marquez, disastro in Indonesia: la terza caduta è devastante – VIDEO

Sembra continuare inesorabile il declino di Marc Marquez.

Il campione del mondo della MotoGP nel 2019 continua nella sua parabola ascendente e quest’oggi ha fatto prendere anche un grande spavento ai propri fan.

Dopo aver saltato praticamente tutto il motomondiale 2020 ed essere arrivato settimo l’anno scorso, quest’anno alla seconda gara è costretto al ritiro a causa di un incidente nel warm up.

Dopo essere arrivato quinto in Qatar (nella gara vinta dal nostro Enea Bastianini) nel circuito di Mandalika, in Indonesia, ha inanellato una caduta dopo l’altra.

E se nelle qualificazioni di sabato è caduto ben due volte, nel warm up di stamane le cose sono andate anche peggio.

Nel warm up di stamane il sei volte campione del mondo su Honda Repsol si è reso protagonista di un incidente tanto spettacolare quanto pericoloso per la sua incolumità.

Trasportato immediatamente in ospedale, dopo essersi alzato sulle proprie gambe, gli è stato riscontrato un trauma cranico e varie contusioni e sebbene le TAC a cui è stato sottoposto abbiano dato esito negativo, è stato dichiarato ‘unfit’ per la gara e così costretto al ritiro.

In tal senso il team manager di Honda Alberto Puig ha dichiarato a Sky Sport: “Abbiamo pensato che ha avuto un trauma piuttosto forte. E’ alla terza caduta, ha preso un colpo forte alla testa e per precauzione è meglio non correre oggi. Tutti abbiamo lo stesso parere ed è così”.