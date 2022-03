“Mi sono innamorata di un senzatetto fuori da un supermercato: ora abbiamo due figli”

Jasmine Grogan ha conosciuto l’uomo della sua vita davanti ad un supermercato: Macauley Murchie era un senzatetto, lei gli ha offerto dei soldi ma poi è scattata la scintilla

Quando Jasmine Grogan ha offerto dei soldi ad un senzatetto fuori da un supermercato non immaginava che la sua vita stesse per cambiare per sempre. Macauley Murchie, che all’epoca viveva per strada dopo la spesa della ragazza è andato ad aiutarla con le borse, e per questo lei gli ha offerto del denaro che il ragazzo ha rifiutato; ma tra i due è scattata la scintilla che li ha portati non solo ad innamorarsi ma anche a convolare a nozze e ad avere dei figli. Jasmine ha deciso di condividere i dettagli della loro insolita storia d’amore su TikTok rivelando come è stato il loro primo incontro. “Non riuscivo a smettere di pensare a lui, sono uscita dal supermercato e gli ho chiesto se potevo aiutarlo ma lui ha detto di no e mi ha chiesto se poteva aiutarmi a mettere la spesa in un taxi, io ho acconsentito – ha raccontato la ragazza – Poi ho chiesto se voleva che gli portassi qualcosa da mangiare, era imbarazzato ma ha detto di si e siamo andati a cena”.

Dopo la prima cena insieme è scattata la scintilla

“Abbiamo parlato a lungo della sua vita, poi sono andata a comprargli un telefonino per tenerci in contatto. C’era qualcosa di diverso in lui. Gli ho anche prenotato una camera di albergo e sono tornata a casa; siamo rimasti in contatto, non riuscivo a smettere di pensare a lui”. “Mi hai rallegrato la giornata, grazie mille per tutto, sei fantastica. Non riesco a smettere di pensare a te xx”, le ha poi scritto il ragazzo e lei ha risposto, “Non devi ringraziarmi, non riesco nemmeno io a toglierti dalla testa”. Per poi chiedergli se poteva portarlo a pranzo. Infine, dopo che erano ormai entrati in confidenza, gli ha chiesto se voleva passare la notte da lei e gli ha comprato dei vestiti: “Gli ho detto che poteva trascorrere la notte da me, ma alla fine è rimasto molto più a lungo di una notte. Ci siamo innamorati all’istante, sapevo che era la persona giuta per me, era così gentile..”. La ragazza ha spiegato che sono usciti altre volte insieme e che poi lui si è rasato la barba e rifatto i denti, che aveva perso; infine ha trovato un lavoro. “Da allora non ci siamo mai separati”. Oggi vivono insieme con i loro figli e sono molto felici: di recente lui le ha fatto la proposta di nozza, a completare davvero la loro bellissima storia d’amore.