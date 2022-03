Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la trentesima giornata

Trentesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. Il Milan vince a Cagliari; l’Inter pareggia in casa contro la Fiorentina.

La trentesima giornata di Serie A si è aperta venerdì sera con due anticipi. Il Sassuolo ha superato lo Spezia 4-1, grazie alla doppietta di Berardi e ai gol di Ayhan e Scamacca; i liguri sono andati in gol con Verde. Il Genoa è tornato al successo dopo parecchi mesi di astinenza, battendo il Torino per 1-0. Per il Grifone a segno Portanova nel primo tempo. I liguri tornano, quindi, a sperare nella salvezza.

Sabato alle 15 il Napoli ha battuto 2-1 in rimonta l’Udinese. Friulani in vantaggio con Deulofeu, ma raggiunti e superati nella seconda frazione di gioco dalla doppietta di Osimhen. Continua il periodo negativo dell’Inter, che non è andato oltre l’1-1 in casa contro la Fiorentina. Vantaggio degli ospiti con Torreira e pari dei nerazzurri firmato Dumfries. Nella serata di sabato il Milan si è imposto per 1-0 a Cagliari con un gol di Bennacer. I rossoneri hanno consolidato la loro leadership in classifica.

Alle 12.30 di domenica importantissimo successo esterno della Sampdoria sul campo del Venezia. I blucerchiati si sono imposti per 0-2 (doppietta di Caputo). Alle 15 la Juventus ha conquistato i tre punti battendo in casa la Salernitana con il parziale di 2-0. Per i bianconeri a segno Dybala e Vlahovic nella prima frazione di gioco. Sempre alle 15 Empoli e Verona hanno pareggiato per 1-1. Vantaggio iniziale dei toscani con Di Francesco e pareggio degli scaligeri firmato Cancellieri.

Alle 18 la Roma ha fatto suo il derby della Capitale battendo con un secco 3-0 la Lazio allo Stadio Olimpico. I giallorossi hanno chiuso il match già nel primo tempo, grazie alla doppietta di Abraham e al meraviglioso gol di Pellegrini su punizione. La trentesima giornata si è chiusa con il successo in trasferta dell’Atalanta sul campo del Bologna per 0-1. Ai bergamaschi è bastato un gol di Cissé a 10 minuti dal termine.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 30ª GIORNATA: Sassuolo-Spezia 4-1; Genoa-Torino 1-0; Napoli-Udinese 2-1; Inter-Fiorentina 1-1; Cagliari-Milan 0-1; Venezia-Sampdoria 0-2; Empoli-Verona 1-1; Juventus-Salernitana 2-0; Roma-Lazio 3-0; Bologna-Atalanta 0-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Milan 66, Napoli 63, Inter 60, Juventus 59, Roma 51, Atalanta 51, Lazio 49, Fiorentina 47, Sassuolo 43, Verona 42, Torino 35, Bologna 33, Empoli 33, Udinese 30, Spezia 29, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 22, Salernitana 16.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 21, Vlahovic (Juventus) 21, Simeone (Verona) 15, Abraham (Roma) 15, Lautaro Martinez (Inter) 14, Berardi (Sassuolo) 14, Scamacca (Sassuolo) 13, Dzeko (Inter) 12.