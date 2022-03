15enne sale sul tetto di un vagone ma cade e rimane folgorato davanti agli amici

Un’assurda bravata è quasi costata la vita ad un ragazzino di soli 15 anni, rimasto folgorato dopo essere salito sul tetto di un vagone ferroviario

Probabilmente voleva rendersi protagonista di una bravata da filmare o da mostrare ad altri amici, ma si è ritrovato in ospedale in gravi condizioni dopo essere rimasto folgorato e aver battuto violentemente la testa a terra in seguito ad un volo di alcuni metri. Ha seriamente rischiato la vita un 15enne di Santena, in provincia di Torino, che domenica pomeriggio ha pensato bene di salire sul tetto di un vagone ferroviario fermo su un binario secondario nel comune di Cambiano, sempre nel Torinese. In quel tratto la linea ferroviaria corre a poca distanza dal parcheggio di un centro commerciale e da qui il giovanissimo avrebbe avuto accesso al convoglio, anche se al momento l’esatta dinamica dell’incidente non è del tutto chiara e la polizia ferroviaria sta indagando ascoltando anche gli amici che si trovavano con lui e che per primi hanno chiamato il 118.

Il 15enne si trova ricoverato e intubato in gravi condizioni

Si ritiene che il giovane, dopo essere salito sul tetto del vagone, sia improvvisamente scivolato sfiorando, nella caduta, i cavi dell’alta tensione e rimanendo conseguentemente folgorato. Per poi terminare il volo a terra, battendo la testa. Fortunatamente nella zona c’era un’infermiera che si stava recando al centro commerciale e che per prima ha soccorso il 15enne, trovato in arresto cardiaco; lei gli ha dunque praticato subito il massaggio cardiaco mentre sul posto è intervenuta l’ambulanza che ha trasportato. Per il trasporto al Cto di Torino è stata utilizzata l’eliambulanza: qui, in condizioni gravi, il 15enne è stato ricoverato intubato e si trova al momento in prognosi riservata.