Aria di San Daniele 2022, parte il tour degustazione dedicato al Prosciutto di San Daniele

Il prodotto tipico di San Daniele del Friuli, il Prosciutto che tutto il mondo ci invidia, parte in tour per tutta la Penisola: è ai blocchi di partenza Aria di San Daniele, l’evento dal format itinerante che vede come protagonista il San Daniele DOP.

Forte del successo di quattro precedenti edizioni, Aria di San Daniele è pronto a ripartire per il quinto anno e anche questa volta il calendario degli appuntamenti è fitto di eventi. Il tour coinvolgerà ristoranti, osterie ed enoteche presenti in tutta Italia: un viaggio dei sapori che attraverserà a Nord a Sud la Penisola.

In tutte le tappe – che saranno oltre 40, programmate tra marzo e la fine di novembre – ci sarà la possibilità di degustare il San Daniele DOP. Potrete trovarlo affettato a macchina o a mano da tagliatori esperti, gustarlo nelle ricette proposte dai vari locali, abbinarlo ai sapori e ai gusti tipici di ogni Regione.

Tutti sono invitati a partecipare, sia professionisti del settore horeca sia i consumatori curiosi di conoscere meglio il sapore inconfondibile, le caratteristiche e le peculiarità che hanno reso questo prosciutto una delle eccellenze gastronomiche del Made in Italy. Sarà l’occasione anche per imparare i “trucchi del mestiere” per quello che concerne l’affettare e il conservare al meglio il Prosciutto di San Daniele.

Aria di San Daniele: le città del tour

Il tour parte da Roma martedì 22 marzo: nella Capitale sono previste sei serate evento dal 22 al 30 marzo. Altrettante serate sono calendarizzate per la seconda tappa, nella città di Torino, tra il 10 e il 21 aprile.

Il viaggio prosegue passando da Bergamo, con tre date dal 26 al 28 aprile, per poi muoversi verso Milano dove saranno sei gli appuntamenti previsti tra il 2 e il 10 maggio. Sempre in maggio Aria di San Daniele sarà a Verona, con quattro serate tra il 15 e il 18 del mese, per poi spostarsi verso Bari (ottobre), Napoli e Palermo (novembre).

Sul sito dedicato agli eventi del Prosciutto di San Daniele è possibile seguire il viaggio di Aria di San Daniele 2022 e scoprire tutte le location che ospiteranno gli eventi. Non vi resta che scegliere il locale che preferite e dedicarvi alla degustazione di uno dei prodotti food più amati!