Muore per salvare i due figli spinti al largo dalla corrente: la moglie ha un infarto in spiaggia

Si è sfiorata la tripla tragedia sulle coste del New South Wales: un padre si è tuffato per salvare i due figli finiti al largo ma è annegato e sua moglie è stata colta da un infarto

Due bimbi hanno rischiato la vita ma sono stati salvati dal padre, che ha però perso la sua, e poco dopo hanno rischiato di perdere anche la loro mamma. La terribile tragedia è avvenuta in Australia, al largo delle coste del New South Wales, dove un uomo è annegato nel tentativo di salvare i figli Raiden e Aleyna, rimasti in balia delle onde: la famiglia era arrivata a Hyam’s Beach per trascorrere un periodo di vacanza e si era scattata un selfie mostrandosi tutti insieme sorridenti. Ma solo poche ore dopo quella foto la loro vita è stata sconvolta da un dramma: Raiden e Aleyna sono andati a nuotare in mare ma una corrente insolitamente forte ha iniziato a trascinarli sempre più al largo ed in acque sempre più profonde facendoli urlare di terrore. Brad Coleman, il papà, senza esitazione si è tuffato riuscendo a raggiungere i figli di 12 e 11 anni e aiutandoli a mettersi in salvo ma tragicamente il 40enne non è sopravvissuto.

Anche la moglie Hulya, nell’assistere alla scena, si è precipitata in acqua dove è stata però colpita da un infarto innescato dallo shock della situazione. La donna è stata soccorsa poco dopo per essere portata in ospedale d’urgenza. Alcuni giorni dopo le sue dimissioni la famiglia ha subìto un’altra tragica perdita, la morte del padre della donna. “Questa povera famiglia dell’ovest di Sydney ha attraversato così tanto dolore nelle ultime settimane e il futuro sarà difficile”, hanno sottolineato i media locali. “Sono persone davvero perbene che hanno vissuto una tragedia straordinaria. Tutti quelli che conoscevano Brad lo amavano teneramente. È morto da eroe”. In famiglia gli volevano tutti bene e la sua morte ha scosso e sconvolto ogni parente e amico: è stata organizzata una raccolta fondi per la famiglia che ha permesso di raccogliere oltre 40mila sterline.

Le strazianti parole del fratello

“Brad, un padre devoto, non ha esitato. Un eroe, ha salvato i suoi figli ma purtroppo non è riuscito a salvare se stesso – ha scritto tra le lacrime il fratello – lascia i suoi due figli, Raiden e Aleyna, e la moglie e l’anima gemella, Hulya. La sua famiglia deve affrontare un futuro senza di lui, le loro vite sono cambiate in un istante nel modo più doloroso”.