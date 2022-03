Pulizie per ricchi: il curioso caso del detersivo per piatti lanciato dalla Regina – quanto costa e dove trovarlo?

Il detersivo è in vendita solo nella tenuta in campagna della regina, cioè la Sandringham House nel Norfolk. Il costo del detersivo? Non proprio alla portata di tutti!

Qualche tempo fa, fra le tante curiosità venute fuori sulla vita privata della regina Elisabetta, si era letto della sua passione per un’accurata pulizia di piatti e stoviglie. E visto che tutto fa business nel mondo, non si è persa occasione di lanciare sul mercato un originale prodotto. Ci riferiamo a un detersivo per lavare i piatti con il marchio della Regina Elisabetta.

Il prodotto è stato messo in vendita a un prezzo non proprio alla portata di tutti. Esso, infatti, è circa 10 volte superiore rispetto a quello dei normali detersivi presenti sugli scaffali dei supermercati. Esso si attesta, addirittura, sul prezzo di 14,99 sterline. Il prodotto è stato messo in vendita nell’unica confezione in bottiglia da 500 ml. Sulla parte anteriore di essa è presente il logo della ‘Royal Sandringham Estate’.

Il detersivo per i piatti della Regina: alla scoperta di questo particolare business

Il detersivo per i piatti della Regina, però, non è al momento finito sui normali scaffali dei vari supermercati britannici. Infatti, la “pregiata” bottiglia di detersivo è presente esclusivamente sugli scaffali posti all’interno della tenuta in campagna della Regina Elisabetta.

Ci riferiamo alla Sandringham House nel Norfolk. Chi volesse acquistare questo prodotto, dunque, dovrà recarsi solo ed esclusivamente nello spazio adibito alla vendita presente all’interno della tenuta. Oltre al prezzo elevato, dunque, c’è anche la “scomodità” del luogo non proprio comodo da raggiungere per effettuare l’acquisto del detersivo per i piatti “reale”.

Il detersivo è stato ribattezzato “Natural Dish Wash” e avrebbe l’essenza di “passeggiate lungo la costa”. Una trovata pubblicitaria che potrebbe funzionare o no? Ai posteri l’ardua sentenza!