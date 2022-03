Neve e ghiaccio sulla strada, è un disastro: tamponamento multiplo di 17 auto. Il video

Disastroso incidente stradale multiplo quello avvenuto, a causa di neve e ghiaccio, sulle strade di Zlatoust. Diciassette i veicoli coinvolti nel tamponamento a catena

Ci troviamo in una città industriale della Russia europea orientale, nella regione di Chelyabinsk, dove la neve è caduta copiosamente anche negli ultimi giorni e sulle cui vie di percorrenza si è formata uno strato di ghiaccio che ha reso la vita di automobilisti e pedoni non solo difficile ma pericolosa. Proprio come accaduto nelle scorse ore, quando ben 17 veicoli sono rimasti coinvolti in un tamponamento a catena avvenuto a più riprese proprio a causa della strada ghiacciata, andando a formare una sorta di ‘cumulo’ di auto ammassate in mezzo alla strada e alla neve.

Il video del maxi schianto è diventato virale sui social

Le immagini amatoriali sono state riprese da alcuni residenti e pedoni, testimoni loro malgrado del massiccio sinistro stradale: nei video si vedono diversi veicoli fermi dopo essere entrati in collisione tra loro ma anche altre auto in arrivo, impossibilitate a fermarsi e trascinate verso gli altri mezzi, fino a scontrarsi con essi, il tutto mentre la neve continua a scendere copiosamente. Sulla strada ci sono anche diversi occupanti dei veicoli incidentati che tentano di allontanarsi rapidamente per evitare di essere travolti. Incidenti di questo tipo in Russia sono piuttosto frequenti dovendo fare i conti con le strade ghiacciate per diversi mesi l’anno: riportare la situazione alla normalità ha richiesto ore di lavoro da parte dei soccorritori.