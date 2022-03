Vlogger scopre 100 Bmw elettriche abbandonate, cosa ci fanno lì? La tremenda ipotesi

Oltre 100 Bmw elettriche i3 si trovano da due anni completamente abbandonate in un piazzale sull’isola sud coreana di Jeju. Per quale motivo? C’è una precisa ragione

Cosa ci fanno oltre 100 auto elettriche abbandonate in un parcheggio? La vicenda arriva dalla Corea del Sud ed è stata portata alla luce da un vlogger locale che ha pubblicato il video su Youtube: nel filmato vengono inquadrate con un drone decine e decine di Bmw i3 in stato di abbandono in diversi piazzali sull’isola di Jeju. Alcune sono in condizioni ottimali mentre ad altre mancano alcuni pezzi come ad esempio il cofano oppure il paraurti. In tanti dopo la pubblicazione del video si sono domandati il motivo di un tale spreco ed in effetti una ragione esiste e viene spiegata nel video stesso. A quanto pare le auto apparterrebbero tutte ad una società di noleggio con sede in Corea del Sud che, con tutta probabilità a causa delle conseguenze economiche della pandemia di Covid, ha dichiarato fallimento nel 2020. La società aveva sicuramente sede vicino al piazzale e qui ha lasciato tutte le sue auto, incustodite e di fatto abbandonate a loro stesse.

Perchè le auto non sono state usate per pagare i creditori

Da due anni la situazione non è cambiata anche se la sede di Bmw avrebbe ricevuto l’autorizzazione a ritirarle per poterle mettere sul mercato dell’usato e andare ad ammortizzare le perdite ma al momento nulla è cambiato ed i veicoli rimangono dove sono stati lasciati due anni fa. Si ritiene che possano essere state acquistate con un piano rateale e per tale motivo non sarebbero state usate per il pagamento dei creditori della società andata in fallimento. L’isola nella quale si trovano è considerata l’area turistica della Corea del Sud, con splendide spiagge e numerosi hotel; nel cuore dell’isola, il cui capoluogo conta 500.000 abitanti, si trova il vulcano Halla alto 2000 metri.