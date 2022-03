Come in GTA: Tesla prende il volo e si schianta contro due auto. Il video diventa virale

Scene simili a quelle dei film o dei videogiochi quelle mostrate in un filmato divenuto virale nel quale si vede una Tesla prendere letteralmente il volo su una collinetta per poi schiantarsi a terra impattando contro due auto

Non di rado capita di vedere, nei film, inseguimenti spericolati per le strade di Los Angeles ma nel filmato che nelle ultime ore ha iniziato a diffondersi a macchia d’olio prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo si possono osservare le conseguenze di una folle bravata nella vita reale. Un automobilista sconsiderato ha infatti preso a noleggio una Tesla per poi tentare una pericolosa acrobazia su una ripida strada residenziale della città californiana. Dopo aver lanciato a tutta velocità la Tesla S-BLM nera del 2018 ha letteralmente preso il volo sulla parte più alta della strada, che iniziava poco dopo a scendere verso il basso: è accaduto all’incrocio tra Alvarado e Baster street che, come si può osservare dalle immagini di Google Street View, è un tratto cittadino estremamente ripido con una pendenza molto accentuata e che dunque va percorsa a velocità ridotta per evitare il rischio di incidenti.

Il video mostra l’auto che supera l’incrocio e sfreccia drammaticamente giù per la collina prima di scontrarsi contro diversi bidoni della spazzatura e impattanto infinte contro due auto parcheggiate. La Tesla è stata abbandonata sul posto e la polizia di Los Angeles sta cercando di rintracciare il suo autista. La polizia di Los Angeles ha anche offerto una ricompensa di 1.000 dollari per chi fornirà informazioni che portino all’identificazione del temerario guidatore. Un residente vicino ha detto alla KABC che la Tesla è andata a sbattere contro il retro della sua auto. “C’erano secchi della spazzatura sparpagliati ovunque”, ha detto Jonathan Sutak sulle conseguenze dell’acrobazia spericolata. Nel filmato inoltre si possono vedere diverse persone intorno al veicolo. “I vicini hanno immediatamente iniziato a mostrarmi i video di diverse Tesla che sono scese dalla collina dopo quella che è saltata e si è schiantata e si sono accumulate per quell’incidente”, ha detto Jordan Hook, proprietario di un veicolo colpito.

La polizia è sulle tracce del conducente

Alcuni testimoni hanno detto alla KABC che i passeggeri della Tesla schiantata sono saltati fuori e sono saliti su un’altra macchina con uomini che stavano registrando l’acrobazia e sono fuggiti. Gli investigatori hanno già ricevuto diverse informazioni in merito all’identità dell’automobilista il quale, una volta individuato, dovrà affrontare pesanti accuse. Non sono stati segnalati feriti ma l’assurdo ‘gioco’ poteva avere un epilogo ben diverso ed in ogni caso i danni provocati ai veicoli sono notevoli.