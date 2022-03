14enne precipita da una giostra del parco a tema davanti a decine di persone: è morto

Una giornata di divertimento si è trasformata in un incubo: un 14enne è morto cadendo da una giostra in un parco a tema: il decesso è avvenuto dopo il trasporto in ospedale

Aveva deciso di trascorrere con la sua famiglia una giornata in un parco a tema di Orlando in Florida ma qui si è verificato un drammatico incidente che ne ha provocato la morte. A perdere la vita è stato un 14enne, caduto improvvisamente da una giostra davanti a decine di persone terrorizzate che hanno chiesto subito aiuto: l’incidente è avvenuto giovedì sera all’Orlando Free Fall dell’Icon Park, una sorta di torre sulla quale si sale seduti su alcuni seggiolini per poi essere scagliati improvvisamente e a tutta velocità verso il basso. Intorno alle 23.13 i testimoni hanno riferito di aver visto una persona cadere a terra dalla giostra: sul posto sono intervenuti i soccorritori del parco e poi diversi paramedici ed il ragazzino è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove è morto per le ferite riportate, come confermato dalle forze dell’ordine.

LEGGI ANCHE =>> Boeing 737 con a bordo 133 passeggeri si schianta dopo un incidente in montagna – VIDEO

L’ufficio dello sceriffo sta indagando sull’incidente mentre sui social ha iniziato a circolare un video registrato da alcuni testimoni che mostra l’istante della caduta mortale. Altri video mostrano invece l’intervento delle autorità ai piedi della torre. L’Orlando Free Fall è una novità dell’Icon Park: inaugurato nel dicembre 2021 porta fino a 30 persone a 400 piedi di altezza per poi farle ‘precipitare’ verso terra a 70 miglia orarie. Si tratta della torre di caduta indipendente più alta del mondo secondo quanto riferito sul sito del parco a tema che ospita anche l’Orlando Slingshot, la fionda più alta del mondo.

Update 3/25/22 @ 12:22am: I sent all info gathered to the team @fox35orlando so catch it tomorrow on the news or on the PRAYERS TO FAMILY & FRIENDS OF THE VICTIM (MALE) Here on I DRIVE @ THE ORLANDO DROP TOWER 🙏🙏🏻🙏🏼🙏🏽🙏🏾🙏🏿 out of respect for the family#iDrive #Iconpark #Orlando pic.twitter.com/zi9rbJQmeU

— 1BruhLiLTaz (@IAmLilTaz1) March 25, 2022