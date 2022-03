“La mia amica dice che le ho rovinato il matrimonio: ma non sapevo che si sarebbe sposata”

Una donna ha rivelato di essere rimasta sconcertata dopo che l’amica l’ha invitata ad un “evento speciale” senza specificare che si trattava del suo matrimonio accusandola poi di aver rovinato la giornata

Quando il tuo mgiliore amico ti invia in vacanza certamente non ci si aspetterebbe, nel corso del viaggio, di ritrovarsi ad assistere senza alcun preavviso al suo matrimonio. A quanto pare è accaduto ad una donna, la quale su Reddit ha rivelato che l’amica l’avrebbe invitata a partecipare ad un “evento speciale” senza rivelarle che si sarebbe trattato delle sue nozze, e purtroppo non è finita bene. La protagonista della bizzarra vicenda, che vive negli Stati Uniti, ha spiegato che l’amica ha invitato lei ed il marito a South Padre Island in Texas e le ha detto espressamente di portare un vestito nero per un evento speciale che si sarebbe svolto durante il viaggio. Mentre stava facendo i bagagli si è resa conto che il vestito nero non si adattava più al suo corpo e quindi ne ha preso uno bianco pensando che in questo modo avrebbe comunque potuto partecipare senza problemi. Ma quando è arrivato il giorno dell’evento, la sua amica le ha detto che in realtà era il giorno del suo matrimonio ed era furiosa per la sua decisione di vestirsi di bianco.

Il racconto bizzarro della donna su Reddit

“La mia migliore amica ha invitato me e mio marito ad andare in vacanza con loro a South Padre Island. Mi ha detto di portare l’abito che indossavo alla cena del mio ultimo anniversario per la cena/evento speciale che aveva organizzato. Ho partorito di recente e quel vestito è di un elegante pizzo nero sopra un vestito color carne che è molto elegante ma anche aderente. Quando l’ho provato durante le valigie, mi sono reso conto che nno mi calzava più quindi in alternativa ho messo in valigia un grazioso vestito semi-formale di pizzo bianco, ho pensato che avesse uno stile simile. “Sono arrivata all’evento – ha proseguito la donna – e ho scoperto che si trattava di un matrimonio a sorpresa sulla spiaggia dove aveva invitato solo 20 ospiti. Non mi aveva detto che era il suo matrimonio”. La donna ha detto che era “inorridita” quando si è resa conto dell’errore che aveva commesso, e le cose sono andate di male in peggio quando le è stato detto che avrebbe dovuto fare la damigella d’onore alla cerimonia.

“Non avevo nessun altro vestito”

Ha cercato di dire alla sua amica di convincere qualcun altro a ricoprire il ruolo, ma ha rifiutato e invece l’ha accusata di “rovinare” il matrimonio. La donna ha aggiunto: “Era inorridita, e anche io. Non ho portato nessun altro vestito, inoltre non c’era tempo per cambiarlo/comprare un nuovo vestito. Inoltre, sorpresa! Ero la damigella d’onore. Le ho proposto di non essere la damigella d’onore, o di lasciare il matrimonio, ma ha preferito di no