Inietta il farmaco sbagliato in un paziente che muore: infermiera condannata per omicidio

Rischia diversi anni di carcere un ex infermiera ritenuta colpevole da una giuria americana per aver provocato la morte di un paziente iniettandogli il farmaco sbagliato

Un’ex infermiera è stata dichiarata colpevole di omicidio per negligenza criminale, in seguito alla morte di un paziente al quale è stato accidentalmente somministrato il farmaco sbagliato. Lo ha deciso nelle scorse ore una giuria dello stato americano del Tennessee, che l’ha anche ritenuta colpevole di grave negligenza nei confronti di un adulto disabile in un caso che ha attirato l’attenzione dei difensori della sicurezza dei pazienti e delle organizzazioni infermieristiche in tutto il paese. RaDonda Vaught, 37 anni, ha iniettato il farmaco paralizzante vecuronio nella 75enne Charlene Murphey invece del sedativo Versed, il 26 dicembre 2017. Vaught ha ammesso liberamente di aver commesso diversi errori con il farmaco quel giorno, ma il suo avvocato difensore ha sostenuto che l’infermiera non stava agendo al di fuori della norma e che i problemi sistemici al Vanderbilt University Medical Center erano almeno in parte responsabili dell’errore. La giuria ha ritenuto Vaught non colpevole di omicidio sconsiderato. L’omicidio criminale negligente era infatti un’accusa minore inclusa nell’accusa originale.

LEGGI ANCHE =>> Infermiera colpita da infarto chiama i soccorsi e rimane sconvolta: Non abbiamo ambulanze disponibili

Mentre Vaught aspettava il verdetto venerdì mattina, è stata continuamente avvicinata dalle infermiere locali che erano venute in tribunale per sostenerla. Vaught era calma dopo la lettura del verdetto, ma molte delle infermiere che la circondavano nel corridoio del tribunale erano in lacrime. Intervistata dopo il verdetto, Vaught ha detto di essere sollevata di avere una risoluzione dopo 4 anni e mezzo e spera che anche la famiglia di Murphey sia sollevata. “La famiglia della signora Murphey è in prima linea nei miei pensieri ogni giorno”, ha detto. “Non fai qualcosa che ha un impatto su una famiglia come questa, che ha un impatto su una vita e non porti quel peso con te”.

Perchè la giuria l’ha ritenuta colpevole

Murphey era stata ricoverata nell’unità di terapia intensiva neurologica il 24 dicembre 2017, dopo aver sofferto di un’emorragia cerebrale. Due giorni dopo, i medici che cercavano di determinare la causa dell’emorragia hanno ordinato una scansione PET per verificare la presenza di cancro. Murphey soffriva di claustrofobia e le era stato prescritto Versed per la sua ansia. Quando Vaught non è riuscita a trovare Versed in un armadietto per la distribuzione automatica di farmaci, ha accidentalmente prelevato il vecuronio. Un perito dello stato ha sostenuto che Vaught ha violato lo standard di cura previsto per gli infermieri. Oltre ad aver preso la medicina sbagliata, non ha letto il nome del farmaco, non ha notato un avvertimento rosso sulla parte superiore del farmaco e non è rimasta con il paziente per verificare la presenza di una reazione avversa, ha detto Donna, consulente legale dell’infermiera. Jones. “RaDonda Vaught ha agito in modo sconsiderato e Charlene Murphey è morta a causa di ciò. RaDonda Vaught aveva il dovere di prendersi cura di Charlene Murphey e RaDonda Vaught l’ha trascurato. Il fatto immutabile di questo caso è che Charlene Murphey è morta perché RaDonda Vaught non poteva prestare attenzione a quello che stava facendo.”, ha dichiarato l’assistente del procuratore distrettuale Chadwick Jackson.

Quanti anni di carcere rischia

L’udienza della sentenza è prevista per il 13 maggio. Vaught rischia da tre a sei anni di carcere per la condanna per negligenza grave e da uno a due anni per la condanna per omicidio colposo. Vaught è libera su cauzione e rimane libera fino a dopo la sua condanna.