Tragedia aerea nel vicentino: un velivolo si schianta in una vigna

Dramma nel pomeriggio di ieri nel basso vicentino.

Un aereo super leggero è precipitato nelle campagne di zona causando un morto.

A morire sul colpo il passeggero del velivolo, un 63enne di Castegnero, mentre è stato trasferito in codice rosso al nosocomio del capoluogo veneto il pilota.

Il dramma è accaduto intorno le 16:30, quando il velivolo è precipitato tra i vigneti nella zona tra Villaga e Barbarano, nei pressi di via Poigo.

A dare l’allarme circa l’accaduto, alcuni abitanti del luogo che hanno visto il velivolo cadere.

Immediati i soccorsi, con i paramedici, i carabinieri e i vigili del fuoco che sono accorsi per provare a salvare il salvabile: per il passeggero non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione, mentre il pilota è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso presso l’ospedale di Vicenza.

Ancora ignote le esatte dinamiche del sinistro.

Secondo una primissima ricostruzione, il piccolo velivolo avrebbe toccato le chiome di alcuni alberi in fase d’atterraggio, precipitando quindi all’interno della vigna dov’è stato recuperato.