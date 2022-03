Riecco Charlene di Monaco, paparazzata con un look molto audace: cosa sta succedendo?

La principessa sarebbe stata paparazzata all’aeroporto di Nizza con un look irriconoscibile, capelli molto corti e di colore biondo platino. Se la foto dovesse essere confermata, sarebbe la sua prima apparizione in pubblico da novembre.

Cosa sta succedendo a Charlene di Monaco, la principessa e moglie del principe Alberto II di Monaco? Da oltre un anno i suoi problemi di salute non le lasciano tregua. La principessa è tornata a Monaco poche settimane fa (precisamente il 12 marzo) dopo tantissimi mesi di assenza.

La donna, infatti, era stata curata prima in Sudafrica e poi in una clinica specializzata in Svizzera, a causa di una grave infezione all’apparato otorinolaringoiatra. Da novembre non si avevano foto pubbliche della principessa, a testimonianza del suo difficile momento personale.

Ma la donna sarebbe stata immortalata pochi giorni fa da qualche paparazzo presente all’aeroporto di Nizza. Charlene di Monaco era in procinto di partire per la Svizzera. Le immagini sono state diffuse dal programma tedesco ‘Royal Talk’, trasmesso sul canale Rtl.

Non ancora si hanno conferme ufficiali sull’identità certa della donna, ma tutto porta a pensare che la persona immortalata sia effettivamente Charlene di Monaco.

Look audace e quasi irriconoscibile per Charlene di Monaco. Si moltiplica il mistero legato alle condizioni della principessa

Dalle immagini si vede una Charlene di Monaco “cambiata” con un look audace e parecchio aggressivo. La donna appare con i capelli molto corti e di colore biondo platino, quasi a voler combattere le malelingue e le maldicenze sulle sue condizioni di salute precarie.

Un look aggressivo quello della moglie del principe Alberto, completato da un cappotto e da stivali particolarmente vistosi. La corporatura della donna paparazzata dalla tv tedesca Rtl sembrerebbe coincidere propria con quella della donna.

La donna era in partenza per la Svizzera, per effettuare forse un normale controllo medico di routine. Al momento l’intenzione sarebbe quella di continuare a vivere lontano dalla mondanità.

Stando a quanto trapela, infatti, Charlene di Monaco si sarebbe poi immediatamente trasferita nella tenuta di Roc Agel, sulle alture della Costa Azzurra.