Mamma e figlia scomparse nel nulla, la polizia chiede aiuto: “Se le vedete contattateci subito”

Sono ore di ansia e di grande preoccupazione per le sorti di una madre e della figlia piccola di 10 anni, scomparse nel nulla nel Regno Unito.

Gli ufficiali della polizia di Suffolk hanno avviato una massiccia ricerca per cercare di rintracciarle o quanto meno di capire dove possano trovarsi e hanno rivolto un appello alla popolazione diffondendo la loro foto nella speranza di ricevere aiuto da persone che potrebbero averle viste. Le persone scomparse rispondono ai nomi di Sabrina Bradshaw e di Taylor Kelly, mamma e figlia. Al momento vi è stato solo un avvistamento durante la sera di domenica 27 marzo intorno alle 19 quando sarebbero state viste alla Moot Hall di Aldeburgh: da quel momento in poi nessuno le ha più viste anche se la polizia ritiene che si trovino nel Suffolk. Sabrina ha i capelli biondi mentre la figlia Taylor di colore castano scuro. “La polizia sta cercando di localizzare due persone scomparse che gli ufficiali ritengono siano nel Suffolk”, ha confermato la polizia in una dichiarazione ufficiale. “Sabrina Bradshaw, 29 anni e Taylor Kelly, 10 anni sono madre e figlia e sono originarie del West Sussex”.

LEGGI ANCHE =>> Cadavere di una 18enne scomparsa da 8 mesi trovato su un balcone sotto una pila di vestiti

Le indicazioni fornite dalla polizia nell’appello pubblico

“Sono state viste l’ultima volta venerdì 25 marzo, ma c’è stato un avvistamento confermato domenica 27 marzo verso le 19:00 a Moot Hall di Aldeburgh nel Suffolk. Sabrina è stata vista l’ultima volta con indosso un gilet di pelliccia color crema, jeans azzurri e ha i capelli biondi. Taylor ha i capelli castano scuro lunghi fino alle spalle”. La polizia ha anche fornito i dettagli dell’auto che si ritiene stiano utilizzando. Hanno una Renault Kadjar nera con targa LX67 KFJ. “Chiunque le abbia viste o sappia dove si trovano dovrebbe contattare la polizia di Suffolk al numero 999 citando CAD 26 del 26 marzo 2022.”