“Voglio sembrare più giovane”: mamma sexy amante di abiti succinti e chirurgia estetica criticata sul web

“Sono una madre fantastica, mi piace solo sentirmi sexy”. Una madre amante della chirurgia plastica e dei vestiti aderenti ha scatenato molte polemiche sul web

C’è chi la definisce una cattiva madre e chi una donna a caccia di soldi ma lei spiega di essere una “mamma fantastica” e, semplicemente, di amare il fato di “sentirsi sexy”. Si tratta della 31enne Jen Ferguson, finita nell’occhio del ciclone per la sua scelta di sottoporsi a diversi interventi di chirurgia plastica e per essere un’amante dei vestiti super aderenti che mettano in risalto le sue forme. Scelte che, come da lei raccontato in un nuovo episodio della serie televisiva My Extraordinart Family, le è costato monto dal punto di vista dei commenti della gente. Aveva 19 anni quandi è venuto al mondo il suo primo figlio Levi ed ora è in attesa del secondo figlio dal marito 43enne Stephen Donnelly, con il quale ha due figliastri. Ferguson vanta 225mila follower su TikTok e ha spiegato che le persone spesso danno per scontato, a causa del suo aspetto, che sia una cattiva madre. Aggiungendo che le piace indossare camicette scollate, minigonne e top corte; in precedenza si era anche sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica.

Sia il figlio Levi che il figliastro Lincoln hanno insistito sul fatto di non sentirsi imbarazzati da come si veste. Il suo stile giovanile e la sua energia, hanno aggiunto, la rendono davvero una madre migliore, e che è una mamma fantastica. Tutt’altro che un genitore negligente, dunque: “La gente mi giudica per essere una belle mamma – ha raccontato – danno per scontato chje sia una cattiva mamma perchè mostro il mio corpo, ma io sono una madre fantastica”. Ferguson ha descritto il suo stile come “molto alla moda”, dicendo che le piace sembrare più giovane della sua età reale.

“Ho 31 anni ma mi piace sembrare molto più giovane”

“Ho 31 anni, ma mi piace vestirmi come le ragazze. Mi piace solo sentirmi sexy. Questa è la mia atmosfera”, ha spiegato. “Oggi che porto in grembo questo bambino, non mi piace indossare sempre abiti super attillati. Indosserò qualcosa di un pò più, immagino, da mamma”. Ferguson ha condiviso alcuni dei suoi abiti preferiti, tra cui una camicetta zebrata con cravatte che indossa aperta con un reggiseno sotto e un costume nero da coniglietta di Playboy. “Ma sono stata giudicata per il mio stile. Penso che il loro problema più grande sia che pensano che io sia una mamma, ho dei figli, non dovrei mostrare il mio corpo, ma andiamo. Abbiamo tutti un corpo.’ Ammettendo che l’intervento di chirurgia estetica ha contribuito ad aumentare la sua fiducia in sè stessa, la mamma sexy ha aggiunto: “Onestamente penso che molte donne siano gelose perché non hanno la fiducia che ho io”, ha detto. “E la fiducia non significa che io sia così preso da me stessa. Significa solo che sono fiduciosa in quello che sono, e ci sono voluti molti anni per arrivare qui. Le persone o amano o odiano il mio stile, ma io continuo a seguirlo”.