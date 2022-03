Cold Case: scoperto il killer di una donna violentata e uccisa 42 anni fa. Ma c’è una brutta notizia

Eve stava tornando a casa a Bay Shore, a New York, dopo il lavoro quando è stata rapita, violentata ed infine strangolata. 42 anni dopo il suo assassino è stato identificato. Ma c’è una brutta notizia

Sono passati ben 42 anni dall’atroce delitto commesso ma, come in una puntata del telefilm “Cold Case”, l’assassino di una donna che all’epoca dei fatti aveva solo 20 anni, è stato identificato anche se purtroppo l’epilogo non è stato quello sperato. La vicenda è avvenuta a Bay Shore, New York, nel 1980: la giovane Eve Wilkowitz stava, dopo il lavoro di segretaria, facendo rientro a casa quando è stata rapita, violentata ed infine strangolata a morte. Il suo corpo è stato trovato vicino al suo appartamento a Long Island: la polizia e i pubblici ministeri della contea di Suffolk hanno annunciato mercoledì che l’assassino è stato identificato grazie ad un esame del Dna; una vera e propria svolta che ha permesso di risolvere il caso anche se il killer l’ha fatta franca, essendo morto di cancro nel 1991.

Herbert Rice, come riferito da ABC News, aveva 29 anni al momento dell’orribile crimine e viveva vicino al luogo in cui è stato trovato il corpo di Eve, tre giorni dopo il suo mancato ritorno a casa. Gli investigatori hanno confermato che i progressi nella tecnologia di analisi del Dna sono stati fondamentali per la svolta nel caso: “Abbiamo risolto il caso di omicidio di Eve Wilkowitz”, ha confermato il procuratore distrettuale di Suffolk Raymond Tierney parlando nel corso di una conferenza stampa. “Con tenacia e determinazione abbiamo lavorato a lungo sul caso senza mai abbandonarlo”.

“Mia sorella non è riuscita a realizzare i suoi sogni”

La genealogia genetica è stata utilizzata dagli investigatori per identificare Rice, incrociando i dati a quelli relativi ad una serie di casi di raffreddore in tutto il paese. La tecnologia ha consentito alla polizia e all’FBI di inviare il DNA rimasto sul corpo di Wilkowitz ai database del DNA di un vasto gruppo di persone che comprende anche quelle che sono al di fuori del sistema di giustizia penale. Il corpo di Rice è stato riesumato: gli investigatori hanno confrontato il DNA dei suoi resti con i campioni recuperati dal kit per lo stupro iniziale e lo hanno identificato come il sospetto. La sorella di Wilkowitz, Irene, ha ricordato il momento in cui gli investigatori hanno bussato alla sua porta, informandola della notizia più di quattro decenni dopo la sua morte. “Non è mai riuscita a realizzare i suoi sogni”, ha detto Irene Wilkowitz di sua sorella. Rice aveva tre condanne per crimini minori contro il suo nome, che all’epoca non erano idonee per il prelievo di un campione di DNA. Il commissario della polizia di Suffolk, Rodney Harrison, ha affermato che “non è mai stato facile. Ma il lavoro incessante ci ha aiutato a chiudere il caso”.