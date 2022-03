Come chiedere un prestito? 5 consigli

Si può chiedere un prestito per acquistare una casa, ma anche per far fronte ad altri tipi di spesa. In genere però sono molte le persone che desiderano comprare un appartamento e che quindi stipulano un mutuo con una banca. A riguardo possono essere indicati alcuni suggerimenti utili, per cercare di optare per la scelta maggiormente conveniente e soprattutto per quella che sappia rispondere perfettamente alle proprie esigenze.

Chiedere un prestito: ecco i consigli principali

Una persona può avere la necessità di chiedere un prestito, magari per acquistare una casa o per altre motivazioni. Nel primo caso sarebbe più corretto parlare di “mutuo”, termine che appunto indica una richiesta finanziaria che viene inoltrata alla banca e questa potrà accettare o meno di stipulare il contratto con il richiedente. Occorre infatti rispettare una serie di requisiti, per ottenere la somma di denaro che si desidera e si deve sempre ricordare che poi andrà restituita con un certo tasso di interesse. Il primo consiglio da indicare per evitare che si commettano errori nel fare la richiesta di prestito è quello di rivolgersi sempre e solo a dei professionisti e soprattutto cercare di valutare bene ogni dettaglio possibile.

A volte, oltre a chiedere consigli direttamente all’ente creditizio, si può anche fare riferimento ad altre figure. Per fare un esempio, se si vuole acquistare una casa e se si fa affidamento a un’azienda professionale come Tecnocasa, il personale potrà anche dare delle informazioni circa il funzionamento del mutuo per acquistare un immobile. È ovvio tuttavia che per i relativi dettagli poi sarà necessario sempre informarsi anche presso la banca, che saprà confermare in modo più diretto tutti i dati utili per avviare la procedura di richiesta.

Ulteriore consiglio oltre a quello precedentemente citato riguarda quindi proprio una corretta conoscenza di ogni operazione da svolgere, per cercare di sapersi gestire al meglio. In più si dovranno anche conoscere tutti i vari prodotti disponibili, per scegliere il tipo di prestito che meglio si adatterà alle proprie possibilità. Tra l’altro si devono anche sapere tutti i requisiti da rispettare per evitare che la propria domanda sia respinta. Oltre a questi aspetti però se ne possono considerare anche altri.

Gli interessi e non solo

Si deve prestare attenzione anche agli interessi e in particolare al TAN, ovvero al Tasso Annuo Nominale, che sarà l’importo aggiuntivo da corrispondere ogni mese, al fine del pagamento delle rate. Altro suggerimento è quello di controllare bene anche le altre eventuali spese accessorie, come per esempio quelle assicurative. In più potrebbe essere conveniente anche il fatto di stabilire una lunga durata del proprio contratto, se si ritiene che non si riuscirà a far fronte al pagamento delle singole rate. Anche in tal caso però occorre fare delle valutazioni idonee, anche perché sebbene i prestiti dovranno essere restituiti in tempi generalmente lunghi, non sempre questa è la soluzione più conveniente. Ci sono infatti persone che preferiscono accorciare le tempistiche. Ne consegue che quindi si dovrà optare per l’alternativa che meglio risponderà alle proprie necessità.