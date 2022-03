“Dammi 15mila euro o pubblico la chat erotica”. Ex amante ricatta 57enne sposato, lui crolla

Ha estorto all’ex amante 700 euro e continuava a chiedergli soldi minacciando altrimenti di diffondere una chat erotica che avrebbe rovinato il suo matrimonio. Lui non ce l’ha fatta più e l’ha denunciata

Aveva già consegnato, dietro estorsione, una importante quantità di denaro alla sua ex amante ma, dietro alle sue insistenti ed ulteriori richieste di soldi, non ce l’ha fatta più, è crollato e si è recato dai Carabinieri per raccontare tutto. La vittima del ricatto è un incensurato 57enne che avrebbe avuto una relazione clandestina con la donna, prima di lasciarsi; lei però ha deciso di approfittare del fatto che l’uomo fosse sposato per estorcergli denaro. “Dammi soldi, altrimenti pubblico la nostra chat erotica”, lo ha dunque minacciato, convincendolo a consegnarle 700 euro. Ma l’ex amante non si è fermata qui e ha continuato a pretendere altri soldi, minacciandolo di rovinargli il matrimonio svelando i contenuti di quella chat rimasta riservata come la relazione.

Gli agenti hanno organizzato una finta consegna di denaro per arrestarla

L’autrice del gesto, avvenuto nel comune di Casamicciola Terme, sull’isola di Ischia, ha 54 anni ed è incensurata: sapeva che l’uomo aveva molto da perdere se la loro storia, seppur conclusa, fosse divenuta di dominio pubblico. Per tale motivo ha deciso di conservare tutte le chat contenenti i messaggi più spinti, da usare come arma per portarlo a consegnarle più soldi possibili. Il ricatto prevedeva la consegna, in diverse rate, di ben 15mila euro e se non lo avesse fatto avrebbe messo in rete tutte le chat erotiche, facendole conoscere ai suoi coincittadini dell’isola, sulla quale si conoscono tutti. E così dopo la prima consegna l’uomo ha deciso di raccontare tutto: le forze dell’ordine hanno così teso una trappola della donna, organizando una seconda consegna di denaro, 300 euro in contanti, a Lacco Ameno, dove la ricattatrice è stata bloccata e arrestata, finendo ai domiciliari con l’accusa di estorsione continuata. Resta in attesa di giudizio.