Marine Le Pen travolta dalle polemiche per una foto dall’isola di Guadalupa: un dettaglio non è sfuggito

Una foto di Marine Le Pen dall’isola di Guadalupa sta facendo ampiamente discutere. Gesto involontario o gaffe a sfondo razzista?

Lo scorso fine settimana Marine Le Pen ha fatto visita al Dipartimento francese di Guadalupa nel Sud del Mar dei Caraibi. Una visita particolarmente “accesa”. Infatti, la donna è stata colpita alla schiena da un gruppetto di contestatori nazionalisti locali della Guadalupa.

Marine Le Pen, durante l’aggressione subita, stava registrando un’intervista televisiva. Le riprese sono state immediatamente interrotte a causa dello spiacevole imprevisto. Questa contestazione dimostra come i politici francesi non siano particolarmente apprezzati – per usare un eufemismo – nei territori transalpini d’oltreoceano.

La contestazione verso la politica di estrema destra è avvenuta anche a voce. Si sono uditi forte e chiaro diverse frasi di disapprovazione come: “Fuori, razzista!”.

Ma non è stato l’unico episodio spiacevole che ha visto come protagonista la Le Pen in Guadalupa.

La foto di Marine Le Pen a Guadalupa che sta facendo ampiamente discutere. Ecco cosa è accaduto

Marine Le Pen, presidente del partito di estrema destra ‘Rassemblement National’, infatti, si è resa protagonista di un altro episodio discusso.

Una vera e propria gaffe. O c’è dell’altro? Marine Le Pen è stata accusata di razzismo dopo la pubblicazione di una foto che la ritrae abbracciata a una donna di colore del posto. Non un vero e proprio abbraccio convinto, però.

Infatti, la candidata alle prossime elezioni presidenziali francese è stata fotografata in un atteggiamento non del tutto convinto. La sua mano non appoggia interamente sulla schiena della donna, bensì si intravede solo un dito posto sulla maglia.

Potrebbe essere semplicemente una gaffe involontaria, ma la foto sta facendo il giro del mondo e sta creando polemiche a non finire.

Il prossimo 10 aprile si terrà il primo turno delle elezioni presidenziali francesi. Macron sembrerebbe leggermente favorito, ma le quotazioni di Marine Le Pen sarebbero ampiamente in crescita. Più indietro nei sondaggi gli altri 10 candidati.