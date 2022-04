Isola dei Famosi 2022, avances di Zequila a Jovana: l’inaspettata reazione del marito calciatore

Antonio Zequila fa espliciti complimenti a Jovana Djordjevic. La reazione in studio del marito della modella ha lasciato tutti di stucco.

Antonio Zequila è il primo concorrente eliminato dal reality show “L’Isola dei Famosi 2022”. Il 58enne personaggio televisivo ha perso al televoto contro Floriana e dovrà ora far ritorno in Italia. Quest’ultima si è salvata con oltre l’81% delle preferenze al televoto. Floriana e Zequila avevano perso la prova di resistenza tra i naufraghi di Playa Sgamada.

Prima del suo addio dalle Cayos Cochinos, in Honduras, Zequila si è reso protagonista di complimenti e vere e proprie avances nei confronti di Jovana Djordjevic.

Zequila, nonostante le apparenti avances verso la meravigliosa modella e influencer serba “naufragata” sull’isola, ha dichiarato in diretta di non poter mai spingersi oltre per rispetto verso una donna sposata e la sua famiglia. Questa la sua dichiarazione ‘live’: “Non lo farei mai nei confronti di una donna sposata e con dei figli”.

Come mostrato in diverse clip mandate in onda nel corso della puntata di ieri, è chiaro a tutti come Antonio Zequila abbia provato a far breccia nel cuore di Jovana. Più per gioco e per scherzo, però, che altro. Il 58enne ha provato a insegnare canzoni e proverbi alla donna, come confermato anche da Floriana.

“Isola dei Famosi 2022”, i complimenti di Antonio Zequila verso Jovana. Ecco la reazione del marito Filip

Jovana è sposata e ha due figli. Il marito di Jovana è il 34enne Filip Djordjevic, ex calciatore serbo con un passato anche in Italia tra le fila della Lazio e del Chievo Verona.

Il marito Filip si sarà offeso o arrabbiato dopo aver visto in studio la clip sulle presunte avances di Zequila? Niente di tutto ciò. Il marito è stato ospite nello studio della trasmissione televisiva per supportare in tutto e per tutto la bellissima moglie.

Infatti, dopo aver guardato i video e le immagini delle ‘provocazioni’ di Antonio Zequila verso sua moglie, Filip Djordjevic ha spiazzato tutti con una reazione tranquilla e per niente ‘scocciata’.

L’ex calciatore, infatti, si è mostrato tranquillo e, nonostante i tentativi e le avances del 58enne, ha detto di preferire di gran lunga Zequila a Roger Balduino.

Queste le parole di Filip: “Preferisco Antonio a Roger. Jovana la vedo bene, era carica anche prima. Se dovesse uscire le dispiacerebbe ma la aspettiamo a braccia aperte”. Jovana, poi, si è salvata e potrà continuare a stare sull’isola. Come detto, invece, Antonio Zequila è il primo concorrente eliminato dall’edizione 2022 del reality show per ‘naufraghi’.

La presentatrice Ilary Blasi ha stuzzicato più e più volte Filip sulla questione, ma l’ex calciatore è stato fermo e irremovibile. Non ha perso la testa e ha ‘perdonato’ il comportamento sopra le righe di Antonio Zequila verso sua moglie Jovana.