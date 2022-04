La nuova surreale follia di Elon Musk – l’ultima trovata alza l’asticella

Elon Musk sa sempre come far parlare di sè con la sua stravaganza e con iniziative in alcuni casi alquanto bizzarre. L’ultima delle quali ha decisamente alzato l’asticella ad altri livelli

Assumere un manager con “l’aiuto” di una pecora? Può sembrare bizzarro o addirittura surreale anche solo pensarlo ma quando c’è di mezzo Elon Musk le cose cambiano. E il CEO di Tesla lo sa bene, tra dichiarazioni ‘estreme’ o irriverenti ed iniziative fuori dagli schemi che, insieme alla sua visione e lungimiranza, lo hanno portato ad essere uno degli uomini più ricchi del mondo accanto a nomi del calibro di Jeff Bezos e Bill Gates. Ebbene in questo caso l’imprenditore sudafricano ne ha combinata un’altra delle sue, scegliendo un nuovo manager per il suo team operativo grazie ad un ovino. Del resto in tantissimi sognano di iniziare a lavorare per Musk e avviare così una carriera di sicuro successo, ma difficilmente potrebbero immaginare quali possano essere i suoi criteri di scelta.

Ebbene in realtà dietro alla scelta del fondatore dell’ormai famoso brand non vi è alcuna valutazione del curriculum o chissà quale complesso criterio di selezione dei

candidati, ma semplicemente un sorriso che un ragazzo è riuscito a strappargli un sorriso. La singolare vicenda ha inizio da un esemplare di Exmoor Horn, una particolare razza di pecora che si contraddistingue dalle altre per via delle sue corna di dimensioni importanti. Ed il neo manager in questione è riuscito prima a catturare l’attenzione di Musk e poi a farsi assumere semplicemente con un tweet nel quale si fa riferimento proprio a questa razza ovina. Lui si chiama Adam Koszary e prima di essere scelto lavorava presso

il English Museum of Rural Life in qualità di social media.

Il tweet che ha cambiato la vita di Adam Koszary

Si stava occupando, nella fattispecie, di incrementare le interazioni sulla pagina Twitter (social caro a Elon Musk), del museo e per farlo ha pensato bene di pubblicare il tweet di una pecora con due corna enormi accompagnata dalla didascalia “Look at this absolute unit”, un’espressione che non ha una vera e propria traduzione ma gioca proprio sulle dimensioni delle corna della pecora. A rendere ‘particolare’ il tweet è stato proprio il linguaggio adottato, decisamente inconsueto se associato ad un museo, e questo ha portato a molte reazioni e retweet, attirando persino l’attenzione di Musk che ha deciso di contattare il ragazzo per fargli i complimenti ed offrirgli un lavoro dopo che, grazie a quella didascalia, l’account Twitter aveva ampiamente superato i 130mila follower (prima del tweet ne contava meno di 10mila). Il risultato? A Koszary è stato chiesto di curare l’aspetto di management dei social media di Tesla, a cominciare dal 1 di luglio del 2020. Un ruolo che peraltro, prima di lui, rivestiva proprio Musk. Con originalità si può ottenere davvero di tutto e per Adam essere se stesso ha decisamente ripagato.