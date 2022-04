Serie A, dove vedere la trentunesima giornata di campionato in tv?

La trentunesima giornata di Serie A al via domani con tre anticipi. Domenica sera è previsto il match clou fra Juventus e Inter.

Dopo la cocente non qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali di calcio in Qatar, torna in campo la Serie A. La trentunesima giornata prenderà il via domani pomeriggio con l’anticipo delle 15 fra Spezia e Venezia. A seguire, alle ore 18, la Lazio riceve allo Stadio Olimpico il Sassuolo di Dionisi. Il sabato calcistico si chiuderà alle ore 20.45 con la sfida fra Salernitana e Torino.

Domenica alle 12.30 è previsto il derby toscano tra la Fiorentina e l’Empoli. Due le sfide in contemporanea delle ore 15. L’Atalanta di Gasperini riceve in casa il Napoli in una sfida che promette spettacolo, mentre l’Udinese aspetta alla Dacia Arena il Cagliari di Mazzarri. Alle 18 la Roma di Mourinho sarà impegnata a Marassi contro la Sampdoria.

Tutte le attenzioni di questa giornata saranno incentrate sulla supersfida fra Juventus e Inter di domenica sera alle 20.45. La giornata si chiuderà lunedì con due posticipi. Alle 18 il Verona attende il Genoa, mentre in serata la capolista Milan proverà a confermarsi in vetta battendo il Bologna a San Siro.

Al momento il Milan ha 3 punti di vantaggio sul Napoli, 6 punti sull’Inter (una partita in meno) e 7 sulla Juventus.

Serie A, trentunesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Ecco la programmazione tv completa della trentunesima giornata di Serie A: