Swatch Omega, dopo le file enormi il prezzo schizza alle stelle: le cifre record

Il nuovo Swatch Omega è andato a ruba, nonostante il prezzo elevato. Ora è quasi introvabile, se non a cifre spropositate, a causa del reselling.

La collaborazione fra Swatch e Omega ha portato alla creazione di un orologio davvero molto particolare, vale a dire il nuovo Swatch Omega. In pratica, esso ricorda gli storici orologi ‘Speedmaster’ di Omega, indossati dagli astronauti durante le loro missioni di sbarco sulla Luna nel lontano 1969.

Il 26 marzo scorso è uscito il nuovo Swatch Omega, un appuntamento imperdibile per migliaia di appassionati, i quali hanno assaltato (è proprio il caso di dirlo) i punti vendita Swatch situati nelle principali piazze italiane. Da Roma a Milano, da Firenze a Venezia: in tutte le più importanti città si sono registrate file enormi.

In cosa si differenzia questo nuovo modello di orologio nato dall’unione di Swatch e Omega? Rispetto allo storico predecessore esso potrà essere acquistato non in un unico modello, bensì in ben 11 differenziazioni specifiche. Ogni orologio, infatti si rifà alla Luna, al Sole e agli altri pianeti del Sistema Solare: Giove, Terra, Saturno, Marte, Mercurio, Nettuno, Urano, Plutone e Venere.

Su ogni modello è presente nella parte posteriore la scritta “Mission to”, il nome del pianeta specifico e una sua piccola raffigurazione. I prodotti sono molto affascinanti e stanno andando a ruba, nel vero senso della parola.

Tutti i modelli sono realizzati in bioceramica e hanno un prezzo non proprio economico. Un singolo orologio, infatti, potrà essere acquistato al momento a una cifra di 260 euro.

Tutti pazzi per il nuovo Swatch Omega, remake del modello di orologio indossato dagli astronauti durante lo sbarco sulla Luna. Ecco i prezzi folli

Un prezzo (260 euro a modello), quindi, non accessibile proprio a tutti. Viviamo un periodo di rincari in ogni settore, ma nonostante ciò la richiesta d’acquisto è elevatissima. Potere del marketing e del collezionismo sfrenato.

Al momento i vari modelli di Swatch Omega non sono acquistabili online, ma solo ed esclusivamente nei vari punti vendita ‘fisici’ presenti sul territorio.

Swatch, attraverso un comunicato, ha reso noto come i vari modelli non siano attualmente in vendita sull’e-commerce del brand. Una vera e propria beffa per gli appassionati, che hanno preso d’assalto i canali social del brand.

Ma occhio al reselling. Essendo quasi introvabile al momento, su alcuni siti come ‘StockX’ è partita la vendita a un prezzo notevolmente superiore a quello al quale è stato venduto nei negozi. A quanto è arrivato il reselling? Ogni modello è arrivato a essere rivenduto a cifre da capogiro. Esse sono anche superiori ai 1000 euro.

Una cifra spropositata per un prodotto molto bello, ma che comunque potrà essere presto nuovamente acquistato a cifre maggiormente ragionevoli (seppur alte) nei negozi ufficiali del brand.

Aspettare qualche giorno o qualche settimana in più potrebbe rivelarsi una scelta maggiormente sensata ed economica.

Swatch ha detto che presto saranno nuovamente disponibili i vari modelli. Ecco il comunicato a riguardo: “Siamo estasiati dal supporto e dallo straordinario entusiasmo dimostrato per la Bioceramic Moonswatch Collection. Stiamo facendo del nostro meglio per soddisfare la domanda e speriamo che chiunque desideri acquistare OMEGA x Swatch possa presto mettere le mani su uno di questi orologi. La Bioceramic MoonSwatch Collection per il momento non è disponibile per l’acquisto online. Vi ricordiamo che non è un’edizione limitata e presto sarà nuovamente disponibile in negozi selezionati Swatch”.