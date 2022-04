Tremenda esplosione sventra mezza casa, si forma un buco al primo piano: il bilancio è tragico

Un gran numero di auto della polizia e autopompe dei vigili del fuoco sono intervenute a Wythenshawe, a seguito di un incendio e di una tremenda esplosione che avrebbe creato una sorta di buco in una casa

È tragico il bilancio di un’esplosione, avvenuta probabilmente a causa di una fuoriuscita di gas, talmente violenta da creare un buco sul fianco di una casa di Wythenshawe, Greater Manchester, provocando la morte di una persona. Tante volanti della polizia e autopompe dei vigili del fuoco sono intervenute, nella serata del 31 marzo, sulla strada interessata da quello che i vicini hanno descritto come un vero e proprio disastro, con un boato che li ha fatti letteralmente sobbalzare dalle sedie e dal divano. Le immagini mostrano molti soccorritori sulla scena ed una grande quantità di fumo che si alza al cielo. Agli automobilisti è stato raccomandato di evitare la zona mentre i servizi di emergenza si occupavano dell’incidente, avvenuto intorno alle 18:45 per ragioni ancora da chiarire.

“C’erano vetri ovunque, abbiamo tentato di sfondare la porta”

Stiamo lavorando ad un incidente su Brownley Road a Manchester – ha confermato nei minuti successivi un portavoce dei vigili del fuoco locali – Sono in atto chiusure stradali; tenete chiuse le porte e le finestre se vivete in zona”. Un residente ha dichiarato al Manchester Evening News di aver udito un “enorme scoppio” che inizialmente pensava fosse provocato da un incidente d’auto mentre altre persone hanno parlato del loro shock quando, guardando fuori dalle finestre di casa, si sono rese conto di cosa stesse accadendo. Un testimone avrebbe anche cercato di aprire la porta a calci nel tentativo di salvare la persona che si trovava all’interno, un anziano 90enne purtroppo deceduto. A seguito dell’esplosione tutte le finestre della casa erano esplose ed i vetri si trovavano in strada. “Sono corso lì davanti ed un vicino gridava il nome dell’uomo che viveva in quella casa per capire se fosse cosciente. Io ed un’altra persona abbiamo provato a buttare giù la porta ma non siamo riusciti a sfondarla”.

Un altro residente ha detto di essere corso alla vicina caserma dei pompieri per dare l’allarme, ma gli equipaggi erano già nei loro camion. “Nel giro di 10 minuti c’erano 3 autopompe lì, circa 10 o 12 auto della polizia, con gli agenti che evacuavano le case vicine e chiedevano alle persone di prendere le distanze dalla casa mentre alcuni vigili del fuoco stavano spruzzando l’acqua attraverso la finestra del piano di sopra, solo nel caso ci fosse un incendio vivo nell’edificio che non potevamo vedere. Nei successivi 10-15 minuti c’era una flotta di ambulanze sulla scena”. Ad alcuni è stato poi permesso di far rientro a casa mentre altri hanno dovuto trascorrere la notte in un alloggio temporaneo. È stata la polizia di Greater Manchester ad annunciare che un uomo era stato tragicamente ucciso nell’esplosione. “Diverse proprietà sono senza elettricità e i servizi di emergenza rimangono sul posto questa sera con la chiusura delle strade in atto. Le indagini sono in corso e gli agenti stanno sostenendo la famiglia del defunto”.