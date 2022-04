Mamma di otto figli è incinta per la nona volta: “Metterò al mondo mio nipote”

Chalise Smith, 50 anni, è madre di otto figli ma non ha avuto remore a dover affrontare un’altra gravidanza. Ma il nono bimbo non sarà suo figlio, bensì suo nipote

Una madre sta portando in grembo suo nipote. Detta così può sembrare una frase priva di senso ma è proprio quello che sta succedendo alla 50enne Chalise Smith, madre di otto figli la quale non si è preoccupata di dover affrontare un’altra, la nona, gravidanza. Decisamente speciale dal momento che la donna partorirà il suo futuro nipotino, dato che ha deciso di fare da madre surrogata per la figlia 24enne Kaitlyn Munoz. Quando a Kaitlyn, di El Paso, Texas, USA, è stato detto che era sterile a causa della sindrome di Sjogren, una malattia autoimmune, Chalise è stata felice di aiutarla e non si è fatta remore all’idea di dover restare incinta un’altra volta.

Kaitlyn soffre di endometriosi ma ha avuto la fortuna di concepire il suo primogenito Callahan prima che le venisse diagnosticata la Sjogren. La mamma casalinga, ha dichiarato: “Nel 2019 stavo già lottando con l’infertilità a causa della mia endometriosi e da tre anni cercavo di avere figli senza successo. Così mio marito Miguel, 30 anni, un avvocato qualificato, e io abbiamo deciso di procedere con un ciclo di fecondazione in vitro che ha portato a quattro embrioni”. Alla donna sono stati impiantati due embrioni che hanno portato alla nascita del piccolo Callahan.

La figlia sognava una famiglia numerosa

La gravidanza stava andando bene fino a quando ha avuto una riacutizzazione a 32 settimane che ha portato alla drammatica diagnosi. “Mi è stato detto da professionisti della salute che non sarebbe stato sicuro portare in grembo più bambini”. “Ero sconvolta, è sempre stato il mio sogno avere una grande famiglia ed essere una mamma con tanti bambini era il mio desiderio più grande sin da quando avevo 8 anni”. Chalise, proprietaria di Hee Haw Farms nello Utah, quando lo ha sapito ha sofferto quanto la figlia e per mesi ha pensato a come poterla aiutare ad avverare il suo sogno, prima di chiamarla per offrirsi di essere la sua surrogata.

Ecco quando nascerà il bimbo

“Ho pensato a lungo a come non sarebbe stata in grado di avere più figli, ho tenuto segreti i miei pensieri, anche a mio marito Kyle, 51 anni”, ha detto Chalise. “Ma alcuni mesi dopo che me l’ha detto, l’ho chiamata e mi sono offerta di essere la sua surrogata, era scioccata perché era stata seduta in un parcheggio a rimuginare su come sarebbe stata in grado di avere più figli”.

Le ha poi detto che tutti dovevano essere sicuri al 100% nel prendere questa decisione e che qualcuno avesse avuto dei dubbi mi sarei tirata indietro. Ma tutti, compreso suo marito, si sono mostrati d’accordo anche se a causa dell’età, e delle otto gravidanze pregresse Chalise ha dovuto sottoporsi a molti controlli sanitari prima di ottenere il via libera per essere una surrogata. “Sono rimasta così scioccata quando mia madre si è offerta di essere la mia surrogata, è sempre stata così favorevole a ciò che voglio fare nella vita e ai miei sogni di avere una grande famiglia. So che tutte le sue gravidanze sono andate perfettamente e che è estremamente sana, quindi non ho mai dubitato che ci sarebbero stati problemi”, ha raccontato la figlia. Il parto è previsto per il mese di maggio.