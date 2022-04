“Mi rifiuto di ucciderlo, gli ho dato un nome”: la storia di una 26enne e del suo ragno gigante

“Ai miei ospiti fa schifo ma mi rifiuto categoricamente di ucciderlo”. Così una donna australiana la quale ha raccontato di vivere in compagnia di un ragno gigante che staziona sul soffitto del salotto di casa sua

Non ha nessuna intenzione di sbarazzarsene anche se questo ha creato non pochi problemi ai suoi ospiti che le hanno chiesto, inorriditi, di ucciderlo. La vicenda riguarda una donna che ha un compagno di casa decisamente inconsueto: un ragno gigante, un esemplare molto comune nelle zone in cui vive, che però solitamente quando ritrovato nella propria abitazione viene subito mandato via o ucciso. Ci troviamo in Australia dove una giovane donna ha affermato di vivere senza preoccupazioni con un grosso ragno che staziona sul soffitto del suo soggiorno sottolineando di avergli anche dato un nome, ovvero Simon. E questo l’ha portata anche a litigare con i suoi amici, alcuni dei quali hanno l’aracnofobia ovvero il terrore dei ragni, e per questo le hanno chiesto di sbarazzarsene altrimenti non sarebbero entrati in casa sua. “Ai miei ospiti fa schifo – ha raccontato la donna – ma io non voglio ucciderlo. Volevano che lo eliminassi, ma lui non fa niente, sta sul soffitto e mangia le zanzare”.

Il racconto della 26enne: “Ho litigato con un amico per Simon”

Se da un lato è vero che i ragni sono abili cacciatori di fastidiosi insetti, dall’altro le dimensioni ragguardevoli di questa specie potrebbero effettivamente scatenare non poca paura nelle persone. La 26enne ha deciso di raccontare tutto su Reddit spiegando di aver avuto non pochi problemi ad invitare gli amici a casa. “Vivo a Sydney dove i ragni cacciatori sono i ragni comuni che si trovano frequentemente in casa – ha spiegato nel suo messaggio divenuto virale – Ne ospito uno da due settimane, vive sul soffitto del mio salotto e l’ho chiamato Simon. Non mi dà fastidio e sinceramente, essendo sul soffitto, è difficile arrivare a intrappolarlo per mandarlo fuori. Può stare lì per tutto il tempo che vuole, finché si limita a mangiare insetti e finché io riesco a vederlo”.

La fidanzata si è rifiutata di entrare in casa

I primi problemi ha però dovuto affrontarli quando un amico di Melbourne aveva in programma di andarala a trovare, insieme alla sua ragazza, per trascorrere da lei due o tre giorni. La compagna arriva dal Galles e solo di recente si era trasferita in Australia per stare con lui, ha spiegato la 26enne: “Stanno viaggiando per l’Australia e Ben ha chiesto se possono dormire qui. Ne sono felice! Ma ho avvertito che c’è un ragno cacciatore che vive nel mio salotto, so che può fare paura”.

Quando Jay ha visto l’aracnide è andata nel panico chiedendole di ucciderlo. “Ho detto di no – ha replicato la protagonista di questa storia – non mi sento a mio agio ad ammazzare gli animali, lui non fa del male a nessuno. Forse Ben non aveva ben specificato quanto può essere grande un ragno cacciatore, e Shay non lo sapeva. Ha continuato a dire che dovevamo ucciderlo. Io ho detto che non ce n’era bisogno, i ragni cacciatori sono innocui, timidi e utili perché mangiano le zanzare e altri insetti fastidiosi. Le ho chiesto se avesse la fobia dei ragni, mi ha detto di no ma mi ha anche detto che averne uno in casa è da matti. Io mi sono arrabbiata perché le sto facendo un favore ospitandola e mi sono sentita insultata”.

Le reazioni alla storia su Reddit

Dopo lunghe discussioni Ben ha proposto di metterlo in un contenitore per liberarlo ma la fidanzata, ormai traumatizzata, ha preferito dormire in un hotel, e questo ha generato una rottura nell’amicizia di lunga data tra la 26enne e Ben. La vicenda ha avuto molti feedback su Reddit: c’è chi ha detto di avere il rettore dei ragni ma che comunque non lo avrebbe ammazzato, pur rifiutandosi di dormire in quella casa. C’è chi le ha mostrato solidarietà aggiungendo che l’amica avrebbe anche potuto “moderare le parole” evitando scenate una volta arrivata a casa sua e magari informandosi meglio prima.