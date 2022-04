Elon Musk ne combina un’altra: il “colpaccio” fa volare il titolo in Borsa – cosa vuole fare davvero?

Diventare “proprietario” del proprio social network preferito. Ci ha pensato il multi miliardario Elon Musk con la sua ultima bizzarra iniziativa: il patron di Tesla ha acquistato una quota di Twitter pari al 9,2%

Che tra Twitter ed Elon Musk ci sia gran sintonia non è certo un mistero. Il patron di Tesla è solito utilizzare spessissimo questo social network preferendolo ai competitors e guadagnandosi nel tempo una vastissima schiera di follower, ben 80 milioni ad oggi. I suoi messaggi sono spesso ‘particolari’, carichi di ironia o volutamente provocatori e gli

utenti li seguono con assiduità. Musk, ad oggi uno degli uomini più ricchi al mondo, non ha però mancato di ‘alzare la voce’ contro Twitter criticandolo a più riprese ma, anzichè abbandonarlo, ha pensato bene di diventare il suo più grande azionista acquistando una quota pari al 9,2%.

La novità è stata resa nota nelle scorse ore attraverso il deposito normativo della società: nella fattispecie il Ceo di Tesla ha acquistato 73,5 milioni di azioni, mettendo a frutto un vero e proprio colpaccio dal momento che, in soldoni, la sua partecipazione avrebbe un valore (stimato sulla base della chiusura delle azioni della scorsa settimana) di almeno 2,9 miliardi di dollari.

Musk azionista di Twitter: il titolo vola a Wall Street

Elon utilizza questa piattaforma sin dal 2009 e oggi il suo account risulta essere posizionato tra quelli di Ellen Degeneres e del primo ministro dell’India Narendra Modi, ovvero l’11esimo più seguito al mondo.

La sua decisione di diventarne azionista ha generato un boomerang a Wall Street con un balzo all’insù del titolo (nel pre-trading) del 26%. La sua decisione ha scatenato gli analisi, al lavoro per comprendere quali siano le motivazioni legate all’iniziativa di Musk il quale, non molto tempo addietro, si era detto pronto alla possibilità di avviare una piattaforma ‘personale’.

I tweet di Elon Musk

Sono davvero tantissimi i cinguettii quotidiani di Musk che a volte arriva anche a 30 tweet al giorno proponendo argomenti tra loro molto diversi e con toni a volte seri, altre più ironici. Considerato la sua posizione questo ha generato non poco interesse da parte del pubblico, dal momento che non sono molti i CEO multi miliardari ad usare sui social un ‘tono’ a tratti ben poco formale.

Ma non solo perchè in alcuni casi è arrivato addirittura a commettere vere e proprie gaffe come quella relativa alla rimozione di Tesla dalla Borsa di New York: in quel caso sostenne di avere, senza però fornire le relative prove, finanziamenti adeguati per farlo. Il Ceo che vanta un patrimonio di 267 miliardi di dollari ha lanciato anche numerosi tweet riguardandi le sue scelte di investimento, facendo leva in particolare sulle criptovalute. Per quanto riguarda Twitter invece, ad oggi il suo valore in borsa si aggira intorno ai 31 miliardi di dollari.