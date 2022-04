Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la trentunesima giornata

Trentunesima giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. L’Inter batte la Juve; il Milan viene fermato dal Bologna.

La trentunesima giornata di Serie A si è aperta sabato pomeriggio con il successo in extremis dello Spezia sul Venezia. I liguri si sono imposti per 1-0 al 93° con la rete messa a segno da Gyasi. Un successo preziosissimo che allontana lo Spezia dalla zona pericolosa di classifica; il Venezia, invece, sarà obbligato a invertire la rotta nelle prossime giornate.

Alle 18 la Lazio di Sarri ha superato il Sassuolo 2-1 allo Stadio Olimpico. Per i biancocelesti in gol Lazzari e Milinkovic Savic; inutile il gol della bandiera di Traore per gli emiliani.

Alle 20.45 il Torino di Juric è tornato al successo battendo per 0-1 in trasferta la Salernitana. Ai granata è bastato un rigore di Belotti nel primo tempo per avere la meglio dei campani, sempre più ultimi in classifica.

Alle 12.30 di domenica il derby toscano tra Fiorentina ed Empoli è terminato con il successo dei padroni di casa per 1-0. Ai Viola è bastato un gol di Nico Gonzalez nella seconda frazione di gioco.

Alle 15 pesantissimo successo del Napoli sul campo dell’Atalanta per 1-3. Partenopei in gol con Insigne su rigore e con Politano nel primo tempo. Reazione bergamasca nella ripresa con De Roon, ma è Elmas a chiudere definitivamente i conti e a consegnare tre punti preziosissimi ai campani in chiave scudetto.

Sempre alle 15 l’Udinese ha battuto per 5-1 il Cagliari, conquistando tre punti importantissimi per la lotta salvezza. Gli ospiti erano passati in vantaggio con Joao Pedro prima di subire la “valanga” friulana. Per i padroni di casa in gol Beto con una tripletta, Rodrigo Becao e Molina. I sardi restano pesantemente immischiati nella lotta per non retrocedere.

Alle 18 la Roma ha espugnato Marassi battendo per 0-1 la Sampdoria. Ai giallorossi è bastato un gol dell’armeno Mkhitaryan nella prima frazione di gioco.

Il big match di questo turno fra Juventus e Inter è andato, fra mille polemiche, ai nerazzurri. Gli ospiti si sono imposti per 0-1, grazie a un rigore di Calhanoglu realizzato al secondo tentativo. L’Inter conquista così una vittoria preziosissima che la rilancia in classifica.

Lunedì alle 18.30 il Verona ha superato per 1-0 il Genoa. Agli scaligeri è bastato un gol del “Cholito” Simeone dopo appena sei minuti di gioco.

Il trentunesimo turno si è chiuso con lo 0-0 fra Milan e Bologna a San Siro. I rossoneri restano in vetta, ma perdono due punti rispetto a Napoli e Inter. Classifica ora cortissima con i rossoneri a +1 sul Napoli e a +4 sull’Inter (una partita da recuperare).

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 31ª GIORNATA: Spezia-Venezia 1-0; Lazio-Sassuolo 2-1; Salernitana-Torino 0-1; Fiorentina-Empoli 1-0; Atalanta-Napoli 1-3; Udinese-Cagliari 5-1; Sampdoria-Roma 0-1; Juventus-Inter 0-1; Verona-Genoa 1-0; Milan-Bologna 0-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Milan 67, Napoli 66, Inter 63, Juventus 59, Roma 54, Lazio 52, Atalanta 51, Fiorentina 50, Verona 45, Sassuolo 43, Torino 38, Bologna 34, Empoli 33, Udinese 33, Spezia 32, Sampdoria 29, Cagliari 25, Venezia 22, Genoa 22, Salernitana 16.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 21, Vlahovic (Juventus) 21, Simeone (Verona) 16, Abraham (Roma) 15, Lautaro Martinez (Inter) 14, Berardi (Sassuolo) 14, Scamacca (Sassuolo) 13, Dzeko (Inter) 12.