“Sono rimasto scioccato”: momenti di intimità davanti a dei bimbi – nessuno se lo aspettava

Il sesso, si sa, muove il mondo. Non c’è mica da stupirsi, quindi, se anche gli animali si rendono protagonisti di alcune scene hot. D’altronde, il sesso è un istinto animale, uno dei più primordiali insieme alla fame, entrambi garanti della sopravvivenza e della continuazione della specie, tanto umana quanto animale.

E dagli animali, la maggior parte delle volte si può anche imparare. L’esistenza di rapporti omosessuali nel regno animale, infatti, è molto più sdoganata di quanto non avvenga nel nostro mondo, quello apparentemente più evoluto e dotato di intelletto. Ma questa è un’altra storia.

Tornando ai nostri animali, una coppia di gorilla eccitati ha lasciato sbalorditi i visitatori dello zoo, quando hanno iniziato a fare sesso orale di fronte a un gruppo di bambini piccoli. Ci troviamo al Bronx Zoo di New York City e, come riportato dal ‘Daily Star’, il 23 settembre 2021 un papà ha raccontato al New York Post la scena surreale a cui ha assistito insieme ai suoi figli: “Sono rimasto scioccato e non avevo idea che fosse un atto ‘naturale'”, ha spiegato.

Il racconto dei genitori

Nella breve clip, due primati si avvicinano, scambiandosi all’apparenza delle innocenti coccole. Un atto di tenerezza che non ha lasciato indifferente il padre dietro la telecamera. Ma subito dopo le coccole si trasformano in un atto sessuale pubblico, quando il gorilla maschio spinge il suo amico speciale primate verso i suoi genitali.

La scena sconvolge tutti gli adulti presenti, intenti ad immortalare con foto e video accanto ai loro figli. “Oh no! Oh mio Dio!” esclama incredulo il cameraman, prima di dire al figlio: “Non guardare!”. Eppure, i ragazzi e le ragazze ridono quando notano che i loro genitori si coprono il viso a dimostrazione del fatto che la pudicizia è negli occhi di chi guarda.

Sempre nell’articolo del Daily Star, si legge che uno dei genitori ha poi raccontato al New York Post che: “Ero alla mostra dei gorilla con mia figlia e mia nipote di quattro anni. Mia moglie era fuori perché mio figlio si era addormentato, quindi volevo fare più video possibili per lei. Poi è successa questo prodigio“.

“Facciamolo come lo fanno loro su Discovery Channel”

La clip è stata successivamente condivisa su Twitter, dove alcuni spettatori hanno scherzato sul video dal sapore hard: “In qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, non mi importa di chi c’è in giro”, ha scritto un utente.

Un altro ha commentato: “Fate come fanno su Discovery Channel“, e qui i più giovani non potranno cogliere la magnifica citazione del gruppo statunitense “Bloodhound Gang” con la loro “The bad touch”. Questa canzone ha rappresentato alla fine degli anni Novanta un inno al sesso libero e scanzonato.

“Mi piace come lo fanno quando ci sono bambini in giro”, ha aggiunto poi un terzo. Altri hanno, però, notato come i gorilla non avessero un posto dove avere un po’ di intimità, rinchiusi come sono in un recinto di vetro: “Li metti dietro un vetro senza privacy, quindi non siate scioccati dal fatto che stiano vivendo a modo loro!” un altro ha scritto.