“Ho pensato al suicidio”: il dramma di una donna per colpa del ghet – sapete cos’è?

Un uomo che non ha concesso a sua moglie il divorzio ebraico è stato incarcerato per aver ammesso un comportamento coercitivo. Dovrà scontare 18 mesi in prigione

Dovrà trascorrere 18 mesi dietro le sbarre per non aver concesso alla moglie il divorzio. I fatti riguardano Alan e Caroline Moher, padre e madre di tre figli che hanno divorziato presso il tribunale della famiglia di Manchester nel 2016. Ma Moher non le ha dato un “ottenimento”, un documento che registra un divorzio nell’ebraismo, il che significa che la donna non poteva risposarsi, avere altri figli o anche solo avviare una relazione con un altro uomo. Il 57enne ha ammesso il controllo coercitivo ed è stato incarcerato per 18 mesi. Rivolgendosi a Moher, il giudice Martin Beddoe ha detto: “Hai cercato di manipolarla e controllarla sapendo che avrebbe avuto un impatto sostanziale sulla sua salute mentale e, per alcuni aspetti, anche sulla sua salute fisica”.

Cos’è il ghet, il documento che attesta il divorzio per la legge ebraica ortodossa

L’uomo è stato anche condannato al pagamento di 11mila sterline per le spese legali. Il caso è stato descritto dagli avvocati come “importante” anche qualora dovessero verificarsi in futuro situazioni analoghe. La signora Moher ha avviato un procedimento giudiziario con l’accusa di controllo o comportamento coercitivo esercitato tra il 2016 ed il 2021. Moher, proprietario di una società immobiliare di Salford, doveva essere processato presso la Southwark Crown Court di Londra, ma ha cambiato la sua dichiarazione ammettendo la colpevolezza. Il procuratore Anthony Metzer ha detto che Moher ha impedito a sua moglie di risposarsi trattenendo il “ghet”, un documento di divorzio ebraico. Per l’Ebraismo, la presentazione di un ghet religiosamente valido da parte di un uomo nei confronti della moglie pone fine ai loro doveri e diritti coniugali e determina di fatto il divorzio. Senza questo, i fedeli credono che la coppia rimanga sposata anche se sono legalmente divorziati. Le donne bloccate in questi matrimoni religiosi sono conosciute come Agunot o “mogli incatenate”.

La donna è arrivata a pensare di farla finita

Metzer ha detto alla corte che, nell’agosto 2015, la signora Moher era “così logorata” da un “abuso psicologico ed emotivo” da aver tentato il suicidio. Avrebbe dunque inviato un messaggio a suo marito manifestando le sue intenzioni estreme e lui le avrebbe risposto: “Di che colore vuoi la tua lapide?”.

Quando Moher ha ricevuto una lettera dall’avvocato della signora Moher sulla procedura di divorzio, ha detto a sua moglie di “raggomitolarsi e morire”. Moher aveva una precedente condanna per ordine pubblico dopo aver minacciato la sig.ra Moher a seguito di un’udienza presso il tribunale della famiglia a Manchester. In una dichiarazione sull’impatto della signora Moher letta in tribunale, ha paragonato il matrimonio a “essere messa in una camicia di forza, imbavagliata con mani e piedi legati. Dipendi dal tuo rapitore per essere libera. È così che mi sento, come se fossi ancora sposata con Alan”.

Le parole della donna dopo la sentenza

Dopo la sentenza, la signora Moher ha detto: “A coloro che hanno costretto e controllato emotivamente, ferito fisicamente e disumanizzato i loro coniugi, la legge non ti permetterà di farla franca con i vostri crimini. A quelle vittime là fuori – non siete sole, la giustizia e l’umanità sono dalla vostra parte.Vi esorto a non rimanere in silenzio, ma a lottare per la vostra libertà”.