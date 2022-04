“Pensavo di avere mal di pancia”: paura nel bagno dell’hotel – quanto accaduto è incredibile

A poche settimane dalla prevista data di nascita, una madre di due figli in viaggio di lavoro si è trovata nel bel mezzo di una situazione inimmaginabile.

“È una storia che racconteremo per il resto della nostra vita“. Sono state queste le prime parole di una donna che si è trovata a vivere un’esperienza decisamente inimmaginabile: la vicenda arriva dall’area della città americana di Houston e riguarda una donna della Louisiana, Victoya Venise, che si trovava lì per un viaggio di lavoro e stava pernottando in un hotel a Dunwoody.

La madre di una figlia, in attesa del secondo, avrebbe dovuto partorire nei giorni successivi (la data del parto era prevista alcune settimane dopo) ma si è ritrovata nel bel mezzo del parto proprio mentre era nella sua camera di albergo, vivendo un’esperienza al di là della sua più sfrenata immaginazione.

Il piccolo è venuto al mondo ‘cadendo’ nel wc

“Tornerò in Louisiana con un neonato” ha raccontato a Fox5 la donna. Venise ha spiegato che sua figlia di 4 anni aveva un problema allo stomaco, quindi pensava di avere la stessa cosa. È andata in bagno, ma è rimasta scioccata quando si è resa conto di essere in travaglio. “Mi sono girata, ed era il bambino, ed ero incredula. Mi sono affrettata e l’ho tirato fuori dal gabinetto”, ha detto.

La mamma single ha detto a FOX 5 che non si era resa conto di essere in travaglio fino a quel momento. “Ho trovato un asciugamano e l’ho avvolto. Ero seduta sul water e ho chiamato mia madre e le ho chiesto di chiamare il 911.” Lei e il piccolo Rocky sono stati portati al Northside Hospital, a solo un paio di miglia di distanza dall’hotel. Venise dice che medici e paramedici le hanno detto quanto potesse essere pericoloso per lei ma anche e soprattutto per il piccolo, ma i due sono stati visitati e godono di ottima salute; per questo venerdì sera sono stati dimessi e hanno potuto lasciare l’ospedale.

Il bimbo avrebbe dovuto essere adottato ma lo terrà

Venise dice che è un’esperienza che ha cambiato anche il corso delle loro vite. Rocky avrebbe dovuto essere adottato da un’altra famiglia, ma dice che il suo straordinario ingresso in questo mondo è ciò che le ha fatto cambiare idea. “Sento che l’esperienza mi ha fatto entrare in contatto con lui e mi ha fatto desiderare di tenerlo. Quindi lo terrò”. Venise ha una figlia di 4 anni e dice che sentiva che sarebbe stato troppo difficile destreggiarsi tra la genitorialità single e il suo lavoro.

Ma dice che questa esperienza le ha insegnato che ha sottovalutato la propria forza. “Quello che mi è successo mi ha insegnato che ‘puoi farlo’ se lo vuoi. Anche se sono una mamma single, posso prendermi cura di lui. Mi ha dato più coraggio e mi ha fatto credere di poterlo fare. Se posso farlo, devo essere in grado di farlo”. Venise dice che non aveva niente di pronto per il piccolo Rocky perché pensava che sarebbe stato adottato da una famiglia, ma alla luce dei fatti ha affermato di essere entusiasta di andare a fare shopping per dargli tutto ciò di cui ha bisogno.