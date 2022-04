Ricordate questa attrice? Per anni è entrata nelle case degli italiani ogni giorno – ecco che fine ha fatto

Vi ricordate di Andrea Del Boca, la povera ragazza protagonista della telenovela argentina “Celeste”? Ecco che cosa fa oggi.

Fra gli anni ’80 e ’90 le telenovelas sudamericane andavano per la maggiore nel nostro Paese. Tantissime donne si ‘incollavano’ letteralmente alla tv per assistere alle storie di ragazze o famiglie che, il più delle volte, si dovevano riscattare socialmente dalla povertà. Queste storie duravano tantissimo e non era difficile assistere a diverse centinaia di puntate prima di avere un epilogo.

Una delle telenovelas più seguite all’inizio degli anni ’90 era, senza alcun dubbio, “Celeste”. Ve la ricordate? In questa serial tv la protagonista principale era l’attrice argentina e naturalizzata italiana, Andrea Del Boca. L’attrice recitava la parte della ragazza povera in cerca di riscatto e di amore.

Ma che cosa fa oggi? Andrea Del Boca, nata a Buenos Aires nel 1965, continua a lavorare come attrice in alcune serie tv in onda sulla televisione argentina. Inoltre, è ambasciatrice dell’Unicef, è conduttrice e ha all’attivo anche una carriera da cantante e da attrice teatrale. La sua fama in Argentina e in tutto il Sudamerica è ancora molto alta, dunque.

Negli anni passati è finita molte volte sulle pagine dei giornali scandalistici per alcune relazioni con diversi uomini (anche sposati). Dal 2000 è madre di Anna Clara, avuta da una relazione con un uomo che si bloccò poco prima del parto.

Ecco che fine ha fatto Andrea Del Boca, la protagonista della telenovela “Celeste”

Ma di cosa parlava la telenovela “Celeste”? Questa serial tv trattava il tema del riscatto sociale e della storia d’amore della giovane protagonista, Celeste Verardi Ferrero, interpretata appunto da Andrea Del Boca.

Celeste era una ragazza molto povera, la quale viveva insieme alla madre Lucia gravemente malata. Alla morte della madre, la ragazzina viene affidata ad Alida, la sorella del vero padre di Celeste, cioè Leandro Ferrero. Questa era l’esplicita richiesta della madre poco prima della sua morte.

Anche Leandro decide di prendere a cuore le sorti della povera Celeste. Nel frattempo quest’ultima incontra Franco, figlio di Teresa Visconti e moglie del padre Leandro, del quale si innamora. Anch’egli prova qualcosa per Celeste, ma decidono di non rivelarsi a vicenda i rispettivi nomi.

Celeste non conosce l’identità del giovane e manca all’appuntamento promesso. Infatti, la data coincide con il giorno del funerale della madre Lucia. I due si perdono di vista, ma si ritrovano a sorpresa nella casa dei Ferrero-Visconti. Qui Celeste lavorava come domestica. L’amore fra i due torna subito vivo, come un tempo.

Nella casa, però, Celeste è costretta a subire le umiliazioni di tutti quanti. Come tutte le telenovelas di quel tempo, quindi, anche nella serial tv “Celeste”, sono continui i colpi di scena, i segni del destino e le contrapposizioni fra giusto e sbagliato, consentito e proibito.

La telenovela “Celeste” ha avuto un largo seguito anche in Italia per tutte le 172 puntate mandate in onda. Ogni puntata durava in media 50 minuti.