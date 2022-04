Antartide, incredibile proposta lavorativa: requisiti e compiti per un impiego assurdo

Un ente di beneficenza britannico sta cercando persone che trascorrano cinque mesi in Antartide, per gestire l’ufficio postale più remoto del mondo.

Trascorrere cinque mesi in Antartide per gestire quello che è considerato l’ufficio postale più ‘remoto’ in tutto il globo. L’Antarctic Heritage Trust del Regno Unito ha sede a Cambridge e si occupa della conservazione di edifici e manufatti storici in Antartide. Solitamente pubblicizza annualmente queste particolari proposte di lavoro stagionali e, nel caso dell’ufficio postale ubicato sull’isola di Goudier, nella penisola atlantica, si tratterà della sua prima riapertura dall’inizio della pandemia di Covid.

I candidati formeranno una squadra che avrà base a Port Lockroy e sarà responsabile del conteggio dei pinguini, anche se si troverà a vivere senza acqua corrente: sull’isola è infatti presente una colonia di pinguini Gentoo e i selezionati dovranno occuparsi del loro monitoraggio.

Come verranno selezionati i candidati

Port Lockroy è stata la prima base britannica permanente ad essere stabilita nella penisola antartica, inizialmente utilizzata dal 1944 al 1962. Tuttavia dal 2006 è stata utilizzata come ufficio postale e museo. Per sperare di essere scelti i candidati dovranno possedere una buona forma fisica, alta consapevolezza ambientale ed essere inclini ad uno stile di vita dal minimo impatto. Oltre al conteggio dei pinguini, attività che fa parte degli sforzi per proteggere la colonia, il team avrà il compito di gestire il negozio di articoli da regalo e l’ufficio postale.

Inoltre si occuperà dei manufatti e del museo all’interno della Bransfield House. Il sito per oltre due anni non ha ricevuto visitatori a causa del Covid-19 mentre in precedenza accoglieva, tra novembre e marzo (periodo noto come estate antartica) almeno 18mila persone. Ciò significa che i candidati scelti saranno i primi a vivere nel sito dal 2019.

“È il posto più magico del mondo”

Lauren Elliott, una delle poste che si è recata a Port Lockroy per lavoro nel 2019, ha detto alla BBC che è “il posto più magico del mondo”. “È stato davvero emozionante – ha aggiunto – abbiamo dovuto contare tutti i pinguini quando sono nati. Devi pulire molto e c’è un sacco di cacca di pinguino, che chiamiamo guano, ma non c’è mai tempo per annoiarsi: è un posto davvero interessante .”

Descrivendo la sua esperienza di ritorno in un Regno Unito in isolamento a causa del Covid, Lauren ha detto: “È stato un finale di stagione diverso da quello che ci saremmo aspettati. Pensavamo di tornare da questa piccola isola con storie da raccontare ma non abbiamo potuto vedere nessuno. Quest’anno non andrò, ma a chiunque stia pensando di farlo dico di prendere le valigie e partire”. L’Antarctic Heritage Trust del Regno Unito ha affermato che di solito riceve centinaia di domande per questi lavori: per candidarsi c’è tempo fino al prossimo 25 aprile.

Cosa devono saper fare i candidati

Lauren Luscombe, responsabile delle operazioni in Antartide di UKAHT, ha dichiarato: “Data la natura delle attività quotidiane necessarie per mantenere Port Lockroy senza intoppi, cerchiamo candidati che possano portare una serie di competenze al team come esperienza di vendita al dettaglio, patrimonio, conservazione e manutenzione degli edifici e leadership o gestione.

Ma oltre a ciò – ha spiegato – è importante che i candidati ci mostrino chi sono: dobbiamo conoscerli, attraverso la loro domanda e durante tutto il processo di selezione. I candidati prescelti vivranno in ambienti ristretti per cinque mesi, quindi è anche essenziale che curiamo il giusto equilibrio tra competenze e personalità”.