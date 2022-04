La follia corre su Instagram: per un 17enne finisce malissimo – ecco cosa è successo

Due persone sono state arrestate dopo che uno di loro ha pubblicato selfie sui social con in mano droga, armi e contanti. L’autore del folle gesto è un 17enne

L’utilizzo dei social media sta portando molte persone a compiere gesti estremi al solo scopo di apparire e guadagnare follower, talvolta senza però curarsi delle possibili conseguenze. È il caso di un giovanissimo texano, David Anakin Guerra di 17 anni, il quale ha postato su Instagram selfie che lo mostrano sorridente con, in mano e appoggiate sul suo corpo, pistole e mitragliatori, soldi e droga.

Un gesto sconsiderato che gli è costato caro: secondo quanto affermato dall’ufficio dello sceriffo della contea di Bexar la prima segnalazione relativa alle foto postate sul web è arrivata alle forze dell’ordine il 29 marzo ed immediatamente sono scattate le indagini. Le autorità hanno scoperto anche altre immagini, scattate dentro e fuori il veicolo: in una foto lo si vede con in mano decine o addirittura centinaia di banconote, in altre istantanee è in piedi o rannicchiato davanti al mezzo con in mano delle mitragliette.

Come gli agenti sono riusciti ad identificarlo

BCSO Covert, Intel e Street Crimes Units hanno iniziato le loro indagini per identificarlo e poi localizzarlo. Dopo averlo trovato hanno effettuato un blocco del traffico sul suo veicolo. Durante la sosta, gli agenti avrebbero trovato olio di hashish, una pistola carica e contanti all’interno del veicolo, lo stesso utilizzato per scattarsi i selfie caricati su Instagram.

Guerra e il suo passeggero, il 21enne Ezra Sebastian Guerra, sono stati poi detenuti in seguito all’esecuzione di un mandato di perquisizione della loro casa nell’isolato 8900 di Raywood Street a San Antonio. Gli agenti hanno trovato altre quantità di olio di hashish, due pistole, una pistola ad alta potenza, cocaina, marijuana e 15.000 dollari in contanti. Entrambe i ragazzi sono stati portati nella prigione della contea di Bexar.

Le accuse rivolte al 17enne e al 21enne

David Guerra, 17 anni, è stato accusato di reato di terzo grado Possesso di una sostanza controllata (1-4 grammi), Condotta sconsiderata, (un reato di classe B) e porto illegale di un’arma (un reato di classe A), ha confermato la polizia. Ezra Sebastian Guerra, 21 anni, è stato ammonito con l’accusa di reato di secondo grado possesso di una sostanza controllata (1-4 grammi), oltre al reato di detenzione di marijuana (4 once – 5 libbre).

I due sono in attesa della condanna, e rischiano di dover trascorrere un lungo periodo di detenzione in carcere: gli ultimi ‘scatti’ dei loro volti sono quelli realizzati dalle forze dell’ordine e mostrano il 17enne dentro all’auto della polizia ed il 21enne in caserma, probabilmente in attesa dell’identificazione. Non proprio il ‘successo’ che probabilmente speravano di ottenere con i loro selfie-social.