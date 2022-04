Drammi casalinghi a 800 km di distanza: muoiono due bimbi di 2 e 9 anni

Due assurde tragedie sono costate la vita a un bimbo di 2 anni di Casalnuovo (Napoli) e a una bimba di 9 anni di Trescore Balneario (Bergamo).

Due veri e propri drammi casalinghi hanno scosso un po’ tutti nelle ultime ore. In assurdi incidenti hanno perso la vita un bimbo di appena 2 anni di Casalnuovo, in provincia di Napoli, e una bimba di 9 anni di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo.

Nella giornata di ieri, alle 13.30 circa ha perso la vita un bimbo di soli 2 anni, schiacciato nella fresa meccanica del trattore del padre 36enne. L’uomo stava conducendo il mezzo e non si era accorto della presenza del suo figlioletto. Sull’incidente è stata immediatamente aperta un’indagine, che dovrà accertare l’esatta dinamica. Dei fatti se ne sta occupando la Tenenza di Casalnuovo e gli uomini del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna

Stando a quanto emerge dai racconti del padre, l’uomo papà stava lavorando a bordo del trattore in un terreno agricolo nei pressi della loro abitazione. La povera creatura è deceduta sul colpo. Immediatamente sono giunti sul posto i soccorsi degli operatori del 118. Inutile qualsiasi tentativo di rianimare il piccolo corpicino. Le ferite erano, infatti, troppo gravi e sono risultate fatali al piccolo di 2 anni intrappolato nella fresa meccanica.

La salma del piccolo è stata sequestrata e portata al Secondo Policlinico di Napoli. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul suo corpo.

Due piccole vittime in assurdi incidenti casalinghi. Le drammatiche storie di un bimbo di 2 anni e di una bimba di 9 anni

Ma, come detto, le tragedie casalinghe delle ultime ore sono state due. A circa 800 km di distanza dalla sconcertante morte del bimbo di 2 anni, è avvenuto un altro drammatico episodio. A Trescore Balneario (Bergamo), infatti, una bambina di 9 anni è stata vittima di un altro drammatico incidente casalingo.

Poche ore prima – precisamente alle 19.30 di martedì 5 aprile – ha perso la vita una bambina di 9 anni rimasta intrappolata e schiacciata dal proprio cancello di casa.

Al momento del drammatico episodio, la piccola stava giocando sullo scivolo della propria abitazione, quando un perno del cancello avrebbe ceduto e si sarebbe staccato. Il pesante cancello, quindi, sarebbe finito sulla bambina travolgendola completamente.

La mamma e il fratello di 14 anni erano in casa al momento della tragedia e si sono subito accorti della gravità della situazione e hanno chiamato gli operatori del 118. La piccola, in gravi condizioni, è stata immediatamente portata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma è morta poche ore dopo. Anche per questo episodio sono in corse le indagini e le verifiche dei carabinieri del posto.

Questo il ricordo sconsolato della nonna paterna: “Era molto brava e allegra. Amava andare a scuola e quando tornava a casa si metteva a fare i compiti senza chiedere aiuto a nessuno. Faceva la quarta elementare e praticava ginnastica artistica. Le piaceva molto”.