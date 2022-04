Un muro segreto per nascondere un “tesoro” da 3 milioni di euro: scoperta shock a casa di un insospettabile

Un’operazione dei carabinieri di Torino ha permesso di fare un’importante scoperta nell’ambito della lotta allo spaccio di droga. In un’abitazione sono stati trovati, nascosti dietro ad un muro finto, 200 kg di sostanze stupefacenti di vario tipo.

Un muro finto che nascondeva un vero e proprio tesoro illegale. È stato infatti stimato in 3 milioni di euro il valore dell’immensa quantità di droga scoperta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino nel comune di Volvera, nella provincia del capoluogo piemontese.

Qui i militari hanno individuato un meccanismo celato da un armadio con scaffali azionando il quale si poteva accedere ad un’intercapedine segreta nel muro, uno spazio all’interno del quale erano stati stipati 200 kg di sostanze stupefacenti tra i quali marijuana, cocaina e hashish. Il valore complessivo è stato stimato dopo aver prelevato e pesato tutte le sostanze stupefacenti, e averle identificate. Per tale ragione un uomo di 62 anni è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente.

Il muro finto veniva azionato da un meccanismo sofisticato

Il muro finto era stato realizzato accanto al camino, progettato dall’uomo, incensurato, in maniera meticolosa pensando che probabilmente nessuno lo avrebbe mai scoperto essendo effettivamente celato molto bene. Ma ciò che riteneva essere introvabile non è invece sfuggito agli occhi attenti dei Carabinieri che, nel corso di un blitz, lo hanno individuato sequestrando l’ingente quantità di droga.

L’intera operazione è stata peraltro mostrata in un video realizzato dai militari torinesi, i quali sollevano letteralmente un pezzo di muro per accedere all’intercapedine segreta. Nello stesso filmato si vede anche il risultato del loro intervento, un tavolo stracolmo di sostanze stupefacenti di vario tipo, oltre a materiale per il confezionamento della droga e ben 14.000 euro in contanti.

Il video dell’operazione messa a punto dai carabinieri di Torino

Si ritiene che il denaro sia stato ricevuto proprio come provento dell’attività illecita. La perquisizione dei carabinieri ha portato anche alla scoperta e al sequestro di vari tipi di armi, in tutto tre pistole e sei fucili, tutti regolarmente detenuti, oltre a 352 munizioni di vario calibro.

L’indagato seppur arrestato è da ritenersi non colpevole fino al definitivo accertamento giudiziario: al momento il procedimento penale si trova nella sua fase iniziale e le forze dell’ordine stanno acquisendo tutto il materiale necessario ad accertare ogni eventuale responsabilità verificando anche se vi siano complici che potrebbero aver aiutato il 62enne a mettere a punto il piano per nascondere la droga in casa o nel confezionamento delle sostanze stupefacenti.