Pasqua Deluxe Lidl, la sorprendente scoperta sulle uova – non immaginerete mai da chi sono prodotte

La linea delle uova di Pasqua Deluxe Lidl è una delle più acquistate e apprezzate dagli italiani. E sono anche prodotte da una famosa azienda dolciaria piemontese.

La Pasqua è alle porte. Ultimi giorni per ‘accaparrarsi’ le migliori uova di Pasqua per far felici grandi e piccini sulle tavole in famiglia. Oggi parliamo delle uova di Pasqua Deluxe Lidl, una linea che sta andando davvero a ruba in questo 2022. Il motivo? Presto lo scopriremo!

Le uova di Pasqua Deluxe di Lidl sono vendute al modico prezzo di 7,99 euro e hanno il pregio e la caratteristica di differenziarsi in diversi modelli. L’unicità della linea le rende subito riconoscibili. Inoltre, è molto apprezzato il fatto che le uova presentino nocciole intere all’interno del cioccolato al latte. Come descritto nella confezione, infatti, esse raggiungono il 40%.

Ma una nota sorprendente e interessante si ha anche in riferimento alla casa produttrice di queste uova. Ci riferiamo alla nota azienda dolciaria piemontese “La Suissa”, produttrice del suo ottimo cioccolato ad Arquata Scrivia dal lontano 1981. L’azienda è molto famosa nel settore e in passato ha rifornito di uova di Pasqua anche Eataly, a conferma della sua assoluta qualità.

Le nocciole presenti all’interno dell’uovo, quindi, sono del tutto italiane. Una conferma sui pregiudizi che spesso emergono a discapito della qualità dei vari discount. Anche qui, infatti, è possibile acquistare prodotti di qualità e dal marchio ampiamente conosciuto a tutti. Informarsi accuratamente sulla provenienza dei prodotti – e qui parliamo in generale – potrebbe essere molto importante per sfatare alcuni tabù.

Ma oltre alla qualità, c’è anche una importante iniziativa. Infatti, acquistando queste uova di Pasqua farete anche beneficienza. Il marchio Lidl devolverà in beneficienza 1 euro a ‘L’Albero della Vita’ per ogni uovo venduto.

E le altre più importanti uova di Pasqua disponibili in commercio dove sono prodotte?

Vediamo ora dove sono prodotti gli altri principali marchi di uova di Pasqua. Fra le uova maggiormente apprezzate dagli italiani, senza dubbio vi sono quelle Lindt. Le uova di questo marchio vengono prodotte in Svizzera, nella sede principale di Kilchberg vicino Zurigo. Vista l’enorme importanza del marchio, sono presenti altre importanti sedi in Italia, in Germania, in Austria, in Francia e negli Stati Uniti. Per il mercato italiano le uova sono prodotte nello stabilimento di Induno Olona (Varese).

Al nostro elenco non può certamente mancare il marchio italiano Ferrero. Esso è originario di Alba, in provincia di Cuneo, ma nel dicembre 2019 la sede principale del marchio è stata spostata in Lussemburgo.

Il marchio Bauli e quello Motta sono altri due brand molto considerati dagli italiani nel periodo pasquale. Le loro uova di Pasqua sono prodotte in Italia, anche se non viene indicato sulla confezione lo stabilimento di produzione.

Questo breve elenco informa sulla provenienza delle uova di Pasqua per quanto concerne il mercato italiano. Purtroppo, spesse volte non ci è dato sapere circa l’effettiva provenienza del cioccolato con il quale vengono realizzate le uova di Pasqua.