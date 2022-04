La fuga di Charlene di Monaco – dove è scappata e cosa sta succedendo alla principessa?

Dopo gli ultimi mesi difficili legati alle sue condizioni di salute precarie, un nuovo caso sta colpendo la principessa Charlene di Monaco. Cosa sta succedendo?

Il mistero si infittisce. Che fine ha fatto Charlene di Monaco, la principessa moglie del principe Alberto II di Monaco? Il 21 marzo scorso era stata avvistata e fotografata sulla scaletta di un aereo privato a Nizza, pronta per volare verso una destinazione sulla quale sono state fatte molte ipotesi.

La donna, stando ai rumors usciti, sarebbe stata in quell’occasione in procinto di partire per la Svizzera. Il motivo? Compiere forse un normale controllo medico di routine visti i problemi di salute avuti nell’ultimo anno.

Infatti, è stato un periodo davvero difficile per Charlene Wittstock. L’ex modella e nuotatrice è reduce da un anno molto difficile e travagliato. Prima le cure in Sudafrica, a causa di una gravissima infezione all’apparato otorinolaringoiatra. Poi il trasferimento in una clinica specializzata in Svizzera.

Le sua attuali condizioni di salute, però, destano molta preoccupazione. Non si sa nulla di lei. Inoltre, da novembre l’unica foto pubblica che le è stata scattata è stata proprio quella (fatta di sfuggita da qualche paparazzo) sulla scaletta di quell’aereo privato. Ne avevamo parlato qui.

Charlene di Monaco e la presunta fuga in Corsica. Cosa sta accadendo alla principessa?

Ma dove si trova ora Charlene di Monaco? Le ultime notizie ufficiali provenienti dal Principato risalgono al 12 marzo, quando era tornata a casa insieme al marito e ai figli. Questa la nota ufficiale di un mese fa circa: “Charlene sta proseguendo la convalescenza accanto al marito Alberto e ai suoi figli, il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella”.

Nessuno sa di preciso dove sia ora Charlene di Monaco. Online sono apparsi documenti compromettenti e un presunto complotto contro il principe Alberto II di Monaco. La principessa, già piena di pensieri per le sue condizioni di salute, si sarebbe, quindi, trasferita da un’altra parte. Le sue intenzioni sarebbero state quelle di abbandonare per qualche tempo il Principato e allontanarsi da un ambiente sempre più difficile.

Le ultime indiscrezioni provengono dalla lontana Australia e precisamente dal giornale locale ‘Who’. La destinazione sconosciuta verso la quale si sarebbe diretta Charlene sarebbe la Corsica. La fonte australiana non ha precisato per quanto tempo la principessa debba restare lontano dal Principato.

Alcune voci parlano anche di un rapporto logoro fra Charlene di Monaco e suo marito. Al momento la donna vorrebbe stare da sola e lontana da un ambiente pieno di problemi. Tutto quello che si sa al momento è che Charlene dovrebbe restare lontana dai riflettori pubblici ancora per un tempo non ben precisato.

Il look con il quale era stata immortalata Charlene sulla scaletta dell’aereo privato qualche settimana era sembrato abbastanza “strano”. La donna era apparsa molto magra e con un look decisamente “trasgressivo” per una principessa. Quasi a voler tranquillizzare l’opinione pubblica. Sarà vero? Tutti quanti speriamo ovviamente di si e che presto la donna possa tornare a condurre la vita precedente.