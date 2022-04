Serie A, dove vedere la trentaduesima giornata di campionato in tv?

La trentaduesima giornata di Serie A al via domani. L’Inter riceve il Verona; il Milan capolista va in trasferta a Torino contro i granata.

Il campionato di calcio di Serie A entra sempre più nel vivo. Ogni partita da qui in avanti potrebbe risultare decisiva per la lotta scudetto e per quelle riguardanti i posti in Europa e la salvezza. Il trentaduesimo turno prenderà il via domani alle 15 con la sfida del Castellani fra l’Empoli di Andreazzoli e lo Spezia di Thiago Motta.

Dopo il successo di domenica scorsa in casa della Juventus, l’Inter proverà a conquistare i tre punti in casa contro il Verona nella sfida in programma a San Siro alle 18.

La Juventus, invece, sembra ormai uscita dalla lotta scudetto, ma è obbligata a conquistare la vittoria contro il Cagliari in trasferta (match in programma alle 20.45), in modo da mantenere un buon margine di vantaggio sulla zona Champions.

Domenica alle 12.30 il Genoa di Blessin riceve in casa la Lazio di Sarri. Sono ben tre, invece, i match che si disputeranno domenica alle 15. Il più importante è, senza ombra di dubbio, il match fra Napoli e Fiorentina. I partenopei sono in piena lotta scudetto e una vittoria potrebbe far aumentare le loro possibilità di arrivare al bottino grosso a fine anno.

Gli altri due incontri delle 15 sono Sassuolo-Atalanta, una sfida che promette gol e spettacolo, e Venezia-Udinese. I lagunari, dopo le ultime brutte prestazioni, hanno l’obbligo di conquistare punti pesanti nella corsa alla salvezza.

Serie A, trentaduesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Domenica alle 18 la Roma di Mourinho aspetta in casa la Salernitana fanalino di coda. Per i giallorossi c’è l’obbligo dei tre punti per dare seguito agli ottimi risultati delle ultime settimane in campionato e per riscattare il passo falso in Norvegia nell’andata dei quarti di finale di Conference League (sconfitta 2-1 sul campo del Bodo Glimt).

Alle 20.45 il Milan capolista, dopo il mezzo passo falso contro il Bologna, proverà a riscattarsi nella difficile trasferta di Torino contro gli uomini di Juric. I rossoneri devono risolvere il problema con il gol (solo una rete nelle ultime due partite giocate).

La trentaduesima giornata del massimo campionato di calcio italiano si chiuderà lunedì sera alle 20.45 con il posticipo del Dall’Ara fra Bologna e Sampdoria. Gli ospiti sono chiamati a muovere la classifica per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica.

Ecco la programmazione tv completa della trentaduesima giornata di Serie A: