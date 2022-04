Attenti al caricabatterie! Milioni di casi a rischio: l’allarme del noto marchio

Milioni di cavi iPhone falsi vengono venduti ogni anno a clienti ignari, una minaccia potenzialmente letale: potrebbero rappresentare un serio pericolo per due precise ragioni

Se possedete un iPhone e avete avuto necessità di acquistare un nuovo caricabatterie, ripiegando su una versione economica e non originale, occorre prestare molta attenzione. È delle ultime ore la segnalazione dei rischi correlati all’utilizzo di caricabatterie falsi per iPhone, i quali possono improvvisamente prendere fuoco provocando incendi pericolosi. L’apparecchiatura ha già provocato diversi roghi domestici oltre ad incidenti di folgorazione nel corso degli anni con i media di vari paesi al mondo che se ne sono occupati e con epiloghi in alcuni casi molto gravi.

Uno studio dell’ente Electrical Safety First ha messo in luce la pericolosità di questa situazione, ovvero la presenza sul mercato di una serie di tipologie di caricatori falsi potenzialmente molto pericolosi, segnalando infatti che il 98% di essi mette i consumatori a rischio di scosse elettriche e di incendi letali. Lanciando un appello ai consumatori affinchè ragionino sull’acquisto non pensando solo al portafoglio ma in primis alla loro sicurezza ed incolumità.

La guida di Apple per identificare i prodotti poco affidabili

Fortunatamente Apple ha prodotto una guida per identificare i caricabatterie poco affidabili che potrebbero danneggiare l’iPhone o surriscaldarsi pericolosamente.

Gli accessori iPhone certificati, inoltre, sono provvisti di un’etichetta “Made for iPhone” posta sulla confezione, mentre i cavi Apple Lightning autentici hanno la scritta “Designed by Apple in California” sul lato.

Inoltre per essere ancora più sicuri di avere tra le mani un prodotto sicuro, è possibile controllare la finitura dell’estremità del connettore Lightning del cavo. Se la larghezza, la lunghezza o lo spessore dei “denti” di metallo dorato sul cavo non sono coerenti, il rischio è quello di avere tra le mani un caricabatterie falso. Se proprio si vuole risparmiare qualcosa rispetto ai prezzi di acquisto di un costoso cavo Apple, occorre infine assicurarsi di acquistare da un venditore autorizzato piuttosto che da un negozio a caso.

Importante, in ogni caso, è evitare di mettere il proprio smartphone in carica quando si va a dormire o quando si fa il bagno. Situazioni particolarmente pericolose nelle quali il rischio di folgorazione o incendio aumenta considerevolmente.

L’attività delle forze dell’ordine per arginare il fenomeno

Le autorità stanno sempre più reprimendo la vendita di accessori per telefoni contraffatti con multe salatissime per disincentivare questa cattiva pratica: il mese scorso, un negozio nella zona ovest di Londra è stato sanzionato con una multa di 16.000 sterline per aver venduto più di 5.500 prodotti Apple e Samsung falsi.

Secondo i funzionari comunali, gli esperti di tecnologia hanno rapidamente identificato i prodotti dei negozi come contraffatti, con sequestri di batterie, cavi di ricarica, custodie per telefoni e adattatori con il marchio knock-off (falsi). Trovando addirittura un’enorme quantità di auricolari chiamati “Apple Airpods Pro 4”, un prodotto che in realtà non esiste.