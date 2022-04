Cambi di umore e un po’ di febbre, poi la terribile diagnosi: una madre mette in guardia

Una madre scozzese ha notato impercettibili cambiamenti nella figlia poco prima che le fosse diagnosticata la leucemia e ha deciso di raccontarlo pubblicamente per mettere altri genitori in guardia

Lei si chiama Annabell Broom, ha 32 anni e vive nelle Highlands scozzesi: è una madre, che ha deciso di raccontare cosa è accaduto a sua figlia poco prima che le venisse diagnosticata la leucemia. La donna ha spiegato di aver notato sottoli e quasi impercettibili cambiamenti nella bambina di 4 anni, notando che l’umore della piccola Ferryn Broom era irregolare e che la sua temperatura corporea stava progressivamente salendo. Esortando i genitori a fidarsi del proprio istinto nel caso in cui notino qualcosa di strano ma magari apparentemente non preoccupante nei loro figli.

La 32enne ha detto che il suo istinto le diceva che qualcosa non andava in sua figlia quando i cambiamenti iniziarono ad apparire prima che andasse a dormire. Ma niente avrebbe potuto prepararla per quello che sarebbe successo. Madre di due figli, Annabell ha detto che Ferryn era “così sana, in forma e normale” quando improvvisamente ha iniziato a “diventare eccessivamente emotiva per le piccole cose e la sua temperatura ha iniziato a salire di notte”. “Sapevo solo che qualcosa non andava“, ha spiegato.

La mamma si è trovata i medici sulla porta di casa

Il medico di Ferryn ha fatto degli esami del sangue per precauzione e Annabell ha portato sua figlia a casa aspettandosi che avesse bisogno di poco più degli antibiotici per aiutarla a sentirsi meglio. Ma la situazione è presto diventata il peggior incubo di ogni genitore, quando la famiglia è stata svegliata dai paramedici alla porta di casa all’una di notte di venerdì 1 aprile.

I paramedici hanno spiegato che Ferryn aveva bisogno di cure mediche urgenti e l’hanno portata d’urgenza al Raigmore Hospital di Inverness. Poco dopo, i medici dell’ospedale hanno dato la devastante notizia ad Annabell, ovvero che Ferryn aveva un cancro, e che ulteriori test hanno confermato era la leucemia linfoblastica acuta.

La bimba trasferita d’urgenza in ospedale

La bambina è stata quindi trasferita in ambulanza al Royal Aberdeen Children’s Hospital, dove le è stata somministrata una trasfusione di sangue d’urgenza. “Quando i paramedici sono venuti alla porta, sapevamo solo che Ferryn era estremamente malata.

È stato terrificante. Non mi hanno detto cosa stava succedendo in ambulanza, perché stavo avendo un attacco di panico, ma mi hanno dato la notizia molto gentilmente quando siamo arrivati ??in ospedale”. Ferryn, che da allora ha subito un’altra trasfusione di sangue, è ora pronta per sei mesi di trattamento intensivo, inclusa una estenuante chemioterapia. Che sarà seguita da due anni di trattamento ambulatoriale e ai suoi genitori è stato detto che è improbabile che ottenga il via libera fino a quando non avrà circa otto anni.

“Fidatevi dell’istinto se vedete cambiamenti anche impercettibili nei vostri figli”

Ora Annabell sta esortando gli altri genitori a fidarsi del loro istinto quando vedono un cambiamento nella salute o nel comportamento del loro bambino. “L’ho beccato presto, perché ho notato un sottile cambiamento in lei. Il mio consiglio a tutti i genitori è che anche se tutti intorno a te dicono ‘va bene’, insisti fino ad essere sicuro che vada tutto bene. Nel nostro caso la diagnosi sarebbe arrivata in ritardo e avremmo potuto ritrovarci in una situazione molto diversa”.

Ora il padre di Annabell e Ferryn, Ed, entrambi lavoratori autonomi, si trovano ad affrontare un altro scenario da incubo con la famiglia separata da un viaggio di 160 miglia tra l’ospedale e casa. Un viaggio che sta costando loro centinaia di sterline in carburante, con la paura di ritrovarsi pieni di debiti. È stato avviato un crowdfunding che al momento ha permesso di raccogliere quasi 2000 sterline.