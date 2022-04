“Come l’Apocalisse”: decine di persone ricoverate – cosa sta succedendo?

Sono moltissime le persone finite in ospedale dopo aver accusato forti problemi respiratori. La quasi totalità di un Paese è stata investita da una tempesta di polvere e sabbia che ha creato il caos

Pur essendo ‘abituati’ al fenomeno, quando si verifica le conseguenze sono sempre molto pesanti dal punto di vista dei disagi sia nella circolazione veicolare che pedonale. E anche e soprattutto per i problemi di salute che può produrre nelle persone. Stiamo parlando delle tempeste di polvere e sabbia, una delle quali ha letteralmente avvolto la quasi totalità di un Paese provocando una frenetica corsa in ospedale da parte di decine di persone.

L’imponente nuvola scura, che in molti hanno paragonato all’arrivo dell’Apocalisse, ha ricoperto intere località dell’Iraq, stato nel quale le tempeste di sabbia sono frequenti ma che in questo caso si è trovato a dover fare i conti con un fenomeno estremamente esteso e duraturo. La sabbia in sospensione ha investito il paese semi-desertico tre giorni fa e da allora è ancora presente, oscurando gli ambienti e trasformando il giorno nella notte.

Intere città oscurate da polvere e sabbia

Tutto è iniziato giovedì quando la nuvola oscura ha avvolto il nord del Paese per poi spostarsi ora dopo ora verso sud: ha raggiunto così città come Baghdad e Nassiriya spingendo gli abitanti a correre nelle proprie case per mettersi al sicuro, dal momento che l’aria è diventata irrespirabile e la visibilità si è azzerata, rendendo impossibili anche i brevi spostamenti in auto.

Ma non è tutto perchè come riportato dal portavoce del Ministero della Salute Saif al-Badr, le conseguenze per la salute si sono fatte rapidamente sentire: la tempesta, ha sottolineato, ha causato “decine di ricoveri in tutto l’Iraq per problemi respiratori“. E gli ospedali hanno avuto non poche difficoltà ad operare in condizioni ‘meteorologiche’ difficili. Nelle prossime ore la tempesta dovrebbe progressivamente dissolversi stando a quanto riferito dal direttore dell’informazione meteorologica irachena Amer al-Jabri.

Un fenomeno destinato ad aumentare nel futuro

Proprio per via della conformazione del Paese, che è semi-desertico, le tempesta di polvere e sabbia sono frequenti in particolar modo nel periodo primaverile e quando soffiano venti forti. Ma lo scenario per l’immediato futuro è preoccupante: secondo Jabri dobbiamo infatti aspettarci un “aumento delle tempeste” a causa di “siccità, desertificazione e deficit di pioggia che indeboliscono la copertura vegetale“, che consente di mitigarne i devastanti effetti.

Il venir meno di alberi e arbusti consente alla sabbia di trovare davanti a sè campo libero acquistando velocità e raggiungendo con grande intensità le località abitate. Lo scenario per i prossimi anni richiede dunque molta attenzione, mettendo in atto misure che consentano di arginare il fenomeno.