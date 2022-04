Marito tradito chiede maxi risarcimento all’amante della moglie ma finisce male – il clamoroso epilogo

Ha chiesto un risarcimento di 600mila euro all’amante, dopo aver scoperto di essere stato tradito dalla moglie. La vicenda è accaduta in Italia e i giudici non hanno avuto dubbi sulla decisione da prendere

Ha deciso di chiedere un maxi risarcimento per il tradimento subìto. La particolare vicenda arriva dalla provincia di Perugia e riguarda un uomo il quale ha deciso di fare causa all’amante della moglie per adulterio: la persona tradita si è rivolta ai giudici per richiedere, a titolo di risarcimento danni, la somma di 600mila euro dopo aver fatto causa all’uomo che, a suo dire, avrebbe portato la consorte, madre dei suoi due figli, al tradimento.

Anzichè fare riferimento a lei l’uomo di Deruta ha deciso di accusare proprio l’amante con una precisa motivazione: “Mi ha rovinato la vita”, ha detto sperando così di poter avere ragione in tribunale. Ma le cose non sono finite bene: la motivazione portata in aula è stata ritenuta insussistente poichè, secondo la giustizia, il presunto amante non avrebbe alcuna “responsabilità della fine di un amore”.

E oltre al danno si è aggiunta anche la beffa: non soltanto non riceverà nemmeno un euro di risarcimento ma dovrà anche, come riportato da Il Messaggero, pagare le spese legali sborsando non poco denaro.

L’uomo tradito si è rivolto anche alla Corte di Appello

L’uomo tradito è padre di due minori e ha deciso di far valere le sue ragioni fino alla Corte d’Appello di Perugia, questo dopo che in primo grado i giudici di Spoleto avevano rigettato la sua domanda. Portando con sè una fitta serie di documenti atti a dimostrare le conseguenze del tradimento da lui subito.

Prima della separazione è emerso infatti che aveva fatto seguire la moglie: in tribunale l’uomo ha portato dunque le testimonianze di chi l’aveva colta in flagrante con il presunto amante, salendo a bordo della sua auto ed entrando con lui in albergo; addirittura i due erano stati fermati per un controllo dalle forze dell’ordine. A suo dire inoltre la donna aveva postato su Facebook alcuni messaggi allo scopo di sbeffeggiarlo.

Quali prove ha portato a processo

“Quello ha iniziato a farle regali, a corteggiarla in maniera incalzante. Insomma, l’ha istigata a tradirmi, facendola allontanare di casa pomeriggi interi e pure di sera, senza una spiegazione neanche ai bambini. Avevamo una bella famiglia che si e` distrutta per colpa di lui. E ora deve risarcire me e i miei figli”, ha spiegato l’uomo ai giudici.

Dal canto loro moglie ed amante non hanno mai ufficialmente ammesso il tradimento pur comparendo insieme in alcune foto e avendo postato alcuni messaggi che però, secondo i giudici, risulterebbero più “incomprensibili che offensive”. I giudici della corte d’Appello hanno stabilito “il diritto di autodeterminazione, nonché della propria liberta` sessuale, costituzionalmente garantiti” dell’amante; non ha dunque alcuna responsabilità in merito alla fine della relazione sentimentale dei due coniugi.